БГ Бизнес Строят ново предприятие за протеинови барове край София за милиони

Строят ново предприятие за протеинови барове край София за милиони

bTV Бизнес екип

Проектът ще доведе до откриването на над 45 нови работни места

Компанията „Хелти Барс“ ООД планира значително разширяване на своята дейност чрез изграждането на ново производствено предприятие за протеинови барове в местността „Толева махала“, район „Връбница“ на територията на Столична община, съобщи Българската агенция за инвестиции.

Инвестиционният проект предвижда създаване на собствена производствена база, закупуване на високотехнологично оборудване и внедряване на автоматизирани производствени процеси, които ще оптимизират капацитета и качеството на продукцията.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на производството и затвърждаване на позициите на „Хелти Барс“ сред водещите европейски производители в сегмента. Очаква се новото разширение да позволи на компанията да утрои своя производствен капацитет.

Размерът на инвестицията възлиза на 15 750 000 лв., а реализацията на проекта ще доведе до откриването на над 45 нови работни места.

