Как Ryanair печели от конфликта с Мъск за интернет в самолетите?

Словесният сблъсък между главния изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри и Илон Мъск заради възможното въвеждане на Starlink Wi-Fi в самолетите на авиокомпанията бързо се разпространи в социалните мрежи. Вместо да отстъпва, Ryanair превърна размяната на обиди в маркетингова възможност, лансирайки промоционални билети от 16,99 евро. О'Лиъри заяви, че критиките му към Starlink са донесли „чудесен тласък на публичността“ за най-големия нискотарифен превозвач в Европа, въпреки личните нападки от страна на Мъск, предава Еuronews.

Последното напрежение избухна след спор в платформата X, след като през уикенда Мъск се пошегува, че ще купи Ryanair и ще „постави Райън начело“. Коментарът отново разпали дебата дали авиокомпанията трябва да внедри сателитната интернет система на SpaceX. Подобно на предишни онлайн конфликти, реакцията на Мъск изглежда е свързана с неуспешни бизнес преговори зад кулисите.

В сряда О'Лиъри изрази изненада от острия тон на Мъск и подчерта, че позицията на Ryanair винаги е била прагматична, а не лична. Той обясни, че компанията води разговори със Starlink вече повече от година и призна, че системата е „много добра“, но основният проблем не е технологията, а цената. По думите му инсталирането на Starlink във флота на Ryanair би струвало между 200 и 250 милиона евро годишно, като се включат разходите за монтаж и увеличеният разход на гориво.

О'Лиъри посочи, че хардуерът на Starlink би застрашил ултранискобюджетния модел на авиокомпанията, тъй като самолетите ще се нуждаят от две антени, монтирани върху фюзелажа. Това би довело до допълнително аеродинамично съпротивление от 1–2%, което при разходи за гориво от 5–5,1 милиарда евро годишно може да увеличи сметката с още 100–200 милиона евро. Той отхвърли твърденията на Мъск, че ефектът е незначителен, като подчерта, че авиокомпаниите от десетилетия оптимизират аеродинамиката именно за да пестят гориво.

Друг сериозен проблем, според О'Лиъри, е реалното търсене от страна на пътниците. Докато Starlink смята, че до 90% от клиентите биха платили за Wi-Fi на борда, опитът на Ryanair показва, че по-малко от 10% са склонни да го направят, което прави инвестицията икономически неоправдана. Все пак той остави отворена възможността за сделка, ако Starlink поеме разходите за инсталация и гориво, като същевременно подчерта, че интеграцията на подобна система е технически сложна и изключително скъпа.

Спорът ескалира, след като Мъск отправи лични обиди към О'Лиъри в X. Вместо да се отдръпне, Ryanair използва случая, като отчете милиони посещения на сайта си и пусна промоция с 100 000 места за 16,99 евро. О'Лиъри дори обяви, че служители на компанията ще посетят офисите на X в Дъблин, за да подарят на Мъск безплатен билет като „благодарност за публичността“.

