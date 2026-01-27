9 спални, 7 смъртни случая: „Прокълнатият“ венециански дворец все още търси смел собственик

Каква е цената на двореца?

Това архитектурно бижу е разположено на едно то най-желаните места в света - бреговете на Канале Гранде във Венеция, само на крачки от известния музей „Пеги Гугенхайм“. Сигурно ще си помислите, че продажбата н такъв имот като двореца Ка' Дарио би трябвало да е мечтата на всеки брокер и върхът на неговата карирета. Но високата цена и легендите, които обгръщат имота правят работата на агента по недвижими имоти почти невъзможна.

Дворецът Ка' Дарио

Снимка: bg.wikipedia.org

Тази красота блести във водата от края на 15-ти век, а елегантната ѝ фасада от ранния венециански Ренесанс е толкова поразителна, че дори известният Клод Моне я увековечава върху платно по време на пътуването си през 1908 г.

Реалността обаче далеч не е мечта. Този просторен имот с 9 спални, 8 бани и разкошни дневни с фрески е празен от години. Въпреки че исканата цена от 20 милиона евро е висока, тя не е основната пречка, пише N1.

Мрачната репутация на „обитавания от духове дворец“

Агентите за недвижими имоти се борят с нещо много по-трудно от пазарните цени – те се борят с репутацията си на „обитаван от духове венециански дворец“. Според „ Гардиън “ местните легенди и исторически записи свързват Ка'Дарио с поредица от трагедии.

Смята се, че дворецът е свързан с поне седем смъртни случая на неговите собственици или гости, някои от които са били насилствени. Най-жестокият инцидент се е случил през 1970 г., когато тогавашният собственик, граф Филипо Джордано деле Ланце , е бил брутално убит в стените на двореца. Той е бил убит от любовника си, моряк, който избягал в Лондон след престъплението, където по-късно е бил убит и сам.

Нов опит за продажба

Снимка: bg.wikipedia.org

Продажбата на наскоро реновирания дворец набра нов ритъм. Трудната задача е поверена на престижните агенции Christie's International Real Estate и Engel & Völkers .

В брошурите им, както се очакваше, няма нито дума за мрачното минало. Сградата е описана като „архитектурно бижу“ с готически арки, антични полилеи от Мурано и красива тераса с лоджия. Специален акцент беше поставен върху местоположението ѝ в „тих“ венециански квартал, скрит от туристическата суматоха.

Остава да видим дали реновираният блясък и маркетинговата стратегия ще бъдат достатъчни, за да привлекат купувач, готов да игнорира легендите за проклятие, което уж преследва собствениците на тази венецианска красавица.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN