Snapchat вече ще таксува потребителите за съхранение на стари снимки и клипове

Потребителите, които надвишават лимита от 5GB, ще бъдат приканени да преминат към 100GB план за съхранение

Популярната платформа Snapchat ще започне да таксува потребителите за съхранение на стари снимки и видеа. От 2016 г. насам приложението предлага функцията „Спомени“, чрез която потребителите могат да съхраняват вече публикувано съдържание. Те съобщиха, че занапред хората, които са надхвърлили лимита от пет гигабайта (GB), ще трябва да заплащат, за да продължат да имат достъп до архивите си, предава BBC.

От Snap признаха, че преминаването от безплатна към платена услуга е предизвикателство, но подчертаха, че новият модел носи стойност за потребителите. В официална блог публикация компанията обяснява, че тази промяна ще позволи по-нататъшни инвестиции в подобряването на функцията „Спомени“ за цялата потребителска база. Отбелязва се също, че до момента над един трилион спомени са били запазени чрез функцията, която позволява повторно публикуване на снимки и видеа, споделени първоначално за не повече от 24 часа.

Според новите правила, потребителите, които надвишават лимита от 5GB, ще бъдат приканени да преминат към 100GB план за съхранение. Освен това, по-високи нива на съхранение ще бъдат достъпни за тези, които плащат за премиум абонаменти като Snapchat+ и Snapchat Premium. Компанията ще осигури 12-месечен гратисен период с временно съхранение за потребителите, които надвишат безплатния лимит, като също така ще могат да изтеглят архивираното си съдържание на устройството си.

Говорител на Snap потвърди пред TechCrunch, че началният план от 100GB ще струва $1,99 (приблизително £1,48) месечно, докато 250GB ще бъдат включени в Snapchat+ абонамент на стойност $3,99 (£2,96). Въпреки уверенията, че по-голямата част от потребителите няма да бъдат засегнати, тъй като използват по-малко от 5GB, много потребители изразиха негодувание, публикувайки съобщения, в които Snapchat ги известява, че трябва да платят, за да запазят достъпа до своите спомени.



Част от потребителите заявяват, че използват безплатната функция за съхранение от години, което е довело до значително надвишаване на лимита. Това ги поставя пред избора – да платят абонамент или да загубят скъпите си архиви. Според тях новата политика е несправедлива и насочена единствено към печалба.

