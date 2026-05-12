Как изкуственият интелект носи рискове за сигурността на банките

Може да се наложи инвестиране в в укрепване на киберсигурността

С развитието на изкуствения интелект рискът от кибер атаки се увеличава значително, предупреди днес германският федерален орган за финансов надзор BaFin и обяви, че създава нова дивизия, която да извършва таргетирани инспекции във финансови компании.

От появата на новия модел изкуствен интелект Mythos на Anthropic световната банкова индустрия бърза да се сдобие с достъп и да тества новата технология, докато регулаторите изследват възможните рискове за киберсигуността на финансовите компании. Новите модели изкуствен интелект са способни изключително бързо да откриват и експлоатират множество уязвимости в дигиталните системи на фирмите, каза президентът на BaFin Марк Брансън.

Финансовата индустрия може да си позволи спешната и жизненоважна инвестиция в укрепване на киберсигурността, допълни той, цитиран от БТА.

Според експерти по киберсигурността Mythos представлява сериозно предизвикателство за банките и остарелите им системи. Въпреки предупреждения за опасностите няколко американски банки вече имат достъп до Mythos.

Новата дивизия на BaFin ще извършва целенасочени във финансовите фирми, обясни Брансън. Тези по-бързи и по-фокусирани проверки ще отнемат много по-малко време от обстойните прегледи и това ще позволи на германския орган да реагира по-ефективно на развитието на технологиите и отделни инциденти.