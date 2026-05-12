Как изкуственият интелект носи рискове за сигурността на банките

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
eBay отхвърли офертата за придобиване от GameStop за 56 млрд. долара
Предложението ѝ оценяваше eBay на 125 долара за акция
Може да се наложи инвестиране в в укрепване на киберсигурността
С развитието на изкуствения интелект рискът от кибер атаки се увеличава значително, предупреди днес германският федерален орган за финансов надзор BaFin и обяви, че създава нова дивизия, която да извършва таргетирани инспекции във финансови компании.
От появата на новия модел изкуствен интелект Mythos на Anthropic световната банкова индустрия бърза да се сдобие с достъп и да тества новата технология, докато регулаторите изследват възможните рискове за киберсигуността на финансовите компании. Новите модели изкуствен интелект са способни изключително бързо да откриват и експлоатират множество уязвимости в дигиталните системи на фирмите, каза президентът на BaFin Марк Брансън.
Финансовата индустрия може да си позволи спешната и жизненоважна инвестиция в укрепване на киберсигурността, допълни той, цитиран от БТА.
Според експерти по киберсигурността Mythos представлява сериозно предизвикателство за банките и остарелите им системи. Въпреки предупреждения за опасностите няколко американски банки вече имат достъп до Mythos.
Новата дивизия на BaFin ще извършва целенасочени във финансовите фирми, обясни Брансън. Тези по-бързи и по-фокусирани проверки ще отнемат много по-малко време от обстойните прегледи и това ще позволи на германския орган да реагира по-ефективно на развитието на технологиите и отделни инциденти.
Предложението ѝ оценяваше eBay на 125 долара за акция
Войната оказва голям, но почти невидим за обществото ефект върху бизнеса, казва Богомил Николов
Папският "уличен стил" вдигна цените на този модел маратонки в сайтовете за препродажба