Как да стигнете от Европа до Азия с ограничен бюджет?

По-голям избор има при полети с прекачване

Има някои нискотарифни авиокомпании, които летят до азиатски дестинации като Пукет, особено когато се пътува през Близкия изток или Индия. Еuronews събира най-достъпните маршрути между Европа и Азия. Ако мечтаете да сърфирате в Бали, да се гмуркате във Филипините или да опитате улична храна в Сингапур, но цената на полета ви спира, тук ще намерите решения. Събрани са най-изгодните бюджетни маршрути, а ако ги комбинирате със съвети като ранна резервация и летене в по-евтини дни, можете да спестите значително.

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За съжаление, директните нискотарифни полети между Европа и Азия са ограничени. Scoot, дъщерна компания на Singapore Airlines, лети от Сингапур до Атина и Виена, като билетите започват съответно от 480 евро и 550 евро. Немската авиокомпания Condor предлага директен маршрут Франкфурт – Банкок, с цени от около 660 евро за двупосочен билет.

По-голям избор има при полети с прекачване. Маршрутите през Близкия изток са най-популярни, но освен Qatar Airways и Emirates, съществуват и по-бюджетни варианти. Air Arabia лети от Шарджа и Абу Даби до Куала Лумпур, Банкок, Краби и Пукет, като обслужва множество европейски градове, сред които Брюксел, Амстердам, Париж, Франкфурт, Рим, Виена и Лондон. Цените могат да започват от около 300 евро в едната посока.

AirAsia X е планирала полети между Куала Лумпур и Лондон през Бахрейн, но те са отложени заради конфликта с Иран. Вариант за самостоятелни трансфери предлага Cebu Pacific, която лети до Манила от Дубай и Рияд, като до Дубай може да се стигне с Condor от Берлин и с Eurowings от Берлин и Щутгарт, а до Рияд – с Flynas от няколко европейски града като Берлин, Брюксел, Будапеща, Краков, Мюнхен и Истанбул.

Индийската нискотарифна авиокомпания IndiGo предлага полети до Банкок, Пукет и Сингапур от Делхи, като единственият европейски град, който обслужва директно, е Истанбул. Комбинирайки тези маршрути с подходящо планиране, пътуването между Европа и Азия може да бъде значително по-достъпно, отколкото изглежда на пръв поглед.