Имат ли право авиокомпаниите да заключват багажните отделения над седалките?

Какво трябва да знаете за багажното отделение, ако има евакуация?

Авиокомпаниите могат да прибегнат до заключване на горните багажни отделения над седалките, ако това е необходимо за повишаване на безопасността при евакуация на самолет. Такава възможност беше посочена от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) в рамките на нова кампания, насочена към ограничаване на рисковете при извънредни ситуации на борда, предава Еuronews.

Според старши вицепрезидента на IATA по операциите, безопасността и сигурността Ник Карийн, организацията ще се фокусира основно върху обучението на пътниците, но при необходимост могат да бъдат въведени и по-строги мерки. Сред тях са санкции или заключване на багажните отделения над седалките, за да се предотврати забавяне по време на евакуация.

Повод за обсъждането на подобни мерки са резултатите от проучване сред пътници в САЩ, Великобритания, ОАЕ и Сингапур. Макар че 80% от анкетираните заявяват, че знаят как да реагират при спешна ситуация, само 61% правилно посочват, че трябва да оставят личните си вещи и незабавно да напуснат самолета. Един от всеки десет пътници признава, че би взел багажа си въпреки инструкциите на екипажа.

В отговор на тези данни IATA стартира кампанията „Спаси живот, а не чанта“. Нейната цел е да напомни, че при евакуация пътниците трябва да следват указанията на кабинния екипаж, да оставят ръчния си багаж и възможно най-бързо да се насочат към най-близкия изход.

От организацията предупреждават, че вземането на багаж по време на евакуация може да има сериозни последици. Освен че отнема ценни секунди, куфарите и чантите могат да причинят падания на пътници или да повредят аварийните пързалки, които се използват за напускане на самолета.

Затова IATA препоръчва най-важните вещи като паспорт, пари и лекарства да бъдат държани подръка още преди излитане и кацане. Според проучването 60% от анкетираните са по-малко склонни да посягат към багажа си при евакуация, ако тези основни вещи вече са при тях.