Как да стигнете до най-малката страна, участваща на Мондиал 2026?

Само преди десетилетие Кюрасао беше на 150-о място в световната ранглиста на ФИФА

Кюрасао се превърна в най-малката държава в историята, класирала се за световно първенство по футбол. Карибският остров, разположен на около 65 километра северно от Венецуела, си осигури място на Мондиал 2026 след равенство срещу Ямайка в квалификациите. С население от малко над 150 000 души и площ от едва 444 кв. км, Кюрасао изпревари Исландия като най-малката нация, достигала до световните футболни финали.

Как да стигнете до Кюрасао?

За пътешествениците, които искат да посетят новия футболен феномен на Карибите, най-удобният начин е със самолет до международното летище „Хато“ край столицата Вилемстад. Островът поддържа редовни въздушни връзки с Нидерландия, САЩ, Канада, Панама и редица карибски дестинации. От Европа най-често се пътува с прекачване в Амстердам, тъй като Кюрасао е автономна държава в рамките на Кралство Нидерландия.

Кюрасао привлича туристи с цветната колониална архитектура на Вилемстад, белите плажове и кристално чистите води на Карибско море. Островът е известен и с прочутия ликьор „Кюрасао“, както и с многообразната си култура, в която се преплитат нидерландски, испански, африкански и карибски влияния.

Кюрасао и футбола

Успехът на националния отбор е сред най-големите спортни истории преди Мондиал 2026. Само преди десетилетие Кюрасао беше на 150-о място в световната ранглиста на ФИФА, а днес се намира сред първите 100 отбора. Разширеният формат на световното първенство с 48 участници също увеличи шансовете на островната държава да достигне до най-престижния футболен форум, предава ВВС.

Снимка: Reuters

Зад историческото класиране стои опитният нидерландски специалист Дик Адвокаат. На 78 години той ще стане най-възрастният селекционер в историята на световните първенства. Под негово ръководство Кюрасао премина през квалификациите без загуба, като записа седем победи в десет мача и демонстрира впечатляващ напредък. Голяма част от футболистите на Кюрасао са родени в Нидерландия, но имат семейни корени на острова. Именно тази връзка позволява на отбора да разчита на играчи с опит в европейския футбол. Сред тях са футболисти, преминали през английски и нидерландски клубове, които допринасят за бързото развитие на националния тим.

Какво се случи до момента на Мондиал 2026?

Световното първенство по футбол 2026 вече започна и ще продължи до 19 юли. Домакини на най-престижния футболен форум са САЩ, Канада и Мексико.

За българските фенове Мондиалът стартира на 11 юни от 22:00 ч. с двубоя между Мексико и Южна Африка на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Домакините спечелиха с 2:0 пред повече от 80 000 зрители. В другата среща от първия ден Южна Корея осъществи обрат срещу Чехия и се наложи с 2:1.

На 13 юни от 04:00 ч. българско време САЩ откриха турнира на своя територия с грандиозен музикален и визуален спектакъл на модерния стадион „СоФай“ в Лос Анджелис. Празничната атмосфера беше допълнена от впечатляващото представяне на американския национален отбор, който разгроми Парагвай с 4:1 и даде сериозна заявка за добро представяне още в началото на турнира.

Световното първенство вече стигна и до Канада. В Торонто церемонията по откриването на стадион „БМО Фийлд“ не успя да впечатли зрителите въпреки участието на популярни изпълнители като Аланис Морисет и Майкъл Бубле. На терена обаче домакините не успяха да последват примера на Мексико и САЩ, след като завършиха 1:1 с Босна и Херцеговина в първия си мач от Мондиал 2026.

Следващият мач от програмата на Мондиал 2026 е тази вечер от 22:00 ч. българско време, когато Катар се изправя срещу Швейцария в среща от група В. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.