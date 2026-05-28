Как да отговорите на въпроса „Каква заплата очаквате?“

Ето кой е правилният отговор

Въпросът, на който всички кандидати се страхуват да отговорят е именно „Какво възнаграждение очаквате?“. Много често хората се чудят как е редно да се отгооври на такъв въпрос, а от своя гледна точка работодателите мислят, че кандидатът не е достатъчно уверен в уменията си.

Вторият сценарий е, че кандидатът се страхува да не направи грешно впечатление поради твърде високи очаквания. Набиращият персонал може да смята, че квалификацията на кандидата е твърде висока за позицията или не може адекватно да оцени нивото му на квалификация. Но какво всъшност трябва да отговорите в такъв момент?

Преди всичко, проучете пазара на труда, за да определите горната и долната граница на заплатата за позицията, пише в Job Tools. Полезно е също така да общувате с колеги от други компании и да прегледате офертите за заплати в сайтовете за работа.

Можете също така да зададете въпрос за заплатата на recruiter. Например:

„Мога да бъда гъвкав по този въпрос. Кариерните перспективи са много по-важни от заплатата ми. Можете ли да ми кажете какъв е диапазонът на заплатите, предвиден за тази позиция?“

Друга стратегия, която може да се използва по време на интервюто, е да разкажете за заплатата, която сте имали преди, на предишната си работа, как тя е съответствала на служебните задължения и защо очаквате повече от новата работа.

Освен това е важно как представителят на компанията и HR мениджърът ще реагират на очакванията за заплата на кандидата. Добрият мениджър е заинтересован да научи дългосрочните планове на кандидата. Лошият мениджър ще прекрати интервюто, ако очакванията за заплата на кандидата не отговарят на бюджета на компанията.

След като работодателят е предложил заплата, препоръчително е да попитате за други възнаграждения, предлагани от компанията – бонуси, финансиране на пътувания, обяди и т.н.

Astor Professional Search, водеща фирма за набиране на персонал, базирана в Чикаго, ви предлага различни стратегии, които могат да се приложат при отговор на въпроса „каква заплата очаквате“:

1. Изместете фокуса на разговора

Ако не искате да отговаряте на този въпрос, можете да опитате да зададете „допълнителни“ въпроси и по този начин да изместите акцента в разговора, а след това да го насочите в правилната посока. Интервюиращият ще бъде разсеян и може да не се върне към този въпрос, но не разчитайте на това, особено ако интервюто е организирано от професионални хедхънтъри.

Примери за такива разсейващи въпроси могат да бъдат: „Първо, можете ли да ми дадете подробна информация за възможностите за кариерно развитие и има ли перспективи за преразглеждане на заплатите с течение на времето?“ или „Преди да отговорите на този въпрос, можете ли да ми кажете дали компанията предлага социален пакет?“

2. Конкретен отговор

Ако има минимална сума пари, която ще ви е достатъчна, за да започнете работа, е по-добре да бъдете честни и да я посочите. По този начин работодателят ще знае вашите финансови изисквания и ако не е в състояние да ги задоволи, кандидатурата ви няма да бъде разглеждана, следователно ще ви спести нерви и време.

3. Няколко полезни съвета за успешно интервю

Прилагайки тези прости съвети, ще можете да издържите успешно интервю за работа.

Подгответе въпросите, които бихте искали да зададете на представителя на компанията. Това ще покаже желанието ви да работите в компанията и ще ви даде възможност да получите ценна информация за работата. Попитайте за спецификата на работата, ръководството на компанията и т.н.

Помислете за отговорите на евентуални въпроси на работодателя.

Бъдете готови за по-задълбочени въпроси в професионалната сфера, както и за въпроси, свързани със спецификата на предприятието.

Ако интервюто е било успешно, логичният резултат от него ще бъде предложение за работа. В края на интервюто е логично да уточните кога трябва да чакате обаждане или имейл с окончателно решение.

Можете също така да попитате дали отговаряте на изискванията за свободна позиция. Бъдете умерено настоятелни, когато се опитвате да разберете резултатите от интервюто. Не бива да се обаждате ежедневно в офиса на компанията, опитвайки се да разберете резултатите от интервюто за работа.