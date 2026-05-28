ЕС глоби Temu с 200 млн. евро за опасни бебешки играчки и дефектни устройства

Глобата е наложена след официално разследване, започнало през октомври 2024 г.

Разследване на Европейската комисия установи, че китайската платформа за електронна търговия е имала недостатъчни оценки на риска, след като е било констатирано, че в нея се предлагат опасни бебешки играчки и дефектни зарядни устройства. Европейската комисия наложи глоба от 200 милиона евро на китайския гигант в електронната търговия Temu, след като проверяващите откриха широко разпространени опасни бебешки играчки и неизправни зарядни устройства, налични на платформата, предава Еuronews.

В четвъртък Комисията съобщи, че съгласно Закона за цифровите услуги (DSA) платформата не е успяла да идентифицира и да се справи адекватно с рисковете, свързани с незаконни и опасни продукти, предлагани на европейските потребители.

Глобата е наложена след официално разследване, започнало през октомври 2024 г., което е проверявало дали Temu изпълнява задълженията си като определена като много голяма онлайн платформа според законодателството на ЕС. В рамките на проверката е използван и тест тип „таен клиент“, извършен от независима организация.

Според резултатите от него значителен дял от закупените през Temu зарядни устройства не са преминали базови тестове за електрическа безопасност, а много от бебешките играчки са били оценени като средно до високорискови, съдържайки химикали над допустимите норми или малки отделящи се части, които могат да доведат до опасност от задушаване.

Комисията критикува още Temu, че не е отчела ролята на дизайна на собствената си платформа за разпространението на опасни продукти, като е посочено, че алгоритмите за препоръки и промоциите чрез инфлуенсъри могат да увеличават видимостта на незаконни обяви, без това да е било правилно оценено от компанията. Тя подчерта и че оценката на риска на Temu е била недостатъчно конкретна, непълна и без достатъчно доказателства.

Според Европейската комисия компанията има срок до 28 август 2026 г. да представи план за действие за отстраняване на пропуските в оценката на риска, който ще бъде разгледан от Европейския съвет за цифрови услуги и впоследствие окончателно одобрен от Комисията. Ако Temu не изпълни изискванията, може да бъде санкционирана с допълнителни периодични глоби, като контролът по спазването на правилата ще продължи.