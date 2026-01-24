Как авиокомпаниите проверяват дали пилотът е в състояние да управлява самолет?

Редици инциденти повдигат въпроса, как авиокомпаниите могат да са сигурни в пилотите си

Широко разпространено е разбирането, че употребата на алкохол и управлението на тежка техника са несъвместими. Алкохолът забавя реакциите, влошава преценката, затруднява концентрацията и може да причини замайване или гадене – ефекти, които са особено рискови, когато става дума за управление на самолет.

Макар случаите, в които търговски пилоти се опитват да летят под въздействието на алкохол, да са изключително редки, поредица от инциденти през последните години извади темата на преден план. Най-яркият пример е Japan Airlines, която беше подложена на сериозен обществен и регулаторен натиск заради прекомерна консумация на алкохол от двама свои пилоти в деня преди техен полет през декември 2024 г., предава CNN.

Снимка: iStock

През август следващата година капитан от същата авиокомпания признава, че е изпил три бири в деня преди полет от Хавай до международното летище Чубу Сентреър в Япония. След като не успява да премине алкохолен тест, пилотът се обажда, че е болен, което води до поредица от закъснения, докато авиокомпанията търси негов заместник. В резултат Japan Airlines уволнява пилота, временно намалява заплатите на висшите си ръководители и обещава да засили предпазните си мерки.

Японският превозвач обаче не е изолиран случай. През януари 2025 г. пилот на Southwest Airlines е арестуван в Савана, щата Джорджия, по подозрение, че е бил под въздействието на наркотици преди полет до Чикаго. Няколко месеца по-късно полет на Delta Air Lines от Стокхолм до Ню Йорк е отменен след неуспешен случаен тест с дрегер.

Снимка: iStock

Тези инциденти неизбежно повдигат въпроса какви конкретни механизми са в сила, за да се гарантира, че пилотите са трезви, когато заемат местата си в пилотската кабина. Отговорът обаче не е еднозначен, тъй като не съществува универсална правна рамка, валидна за всички авиокомпании по света.

На практика превозвачите разчитат на многопластова система за контрол, включваща правила „от бутилка до дросел“, строги лимити за съдържанието на алкохол в кръвта, случайни и целенасочени тестове, медицински надзор, вътрешни механизми за сигнализиране, рехабилитационни програми и сериозни санкции при нарушения – от временно отнемане на лицензи до наказателна отговорност. В някои държави се изисква и задължително предполетно тестване.

