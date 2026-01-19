Изкуствен интелект е помогнал за откриването на алпинист

Тялото на мъжа е намерено на над 3000 метра надморска височина

Издирването на изчезнали хора в планински райони остава едно от най-сложните предизвикателства пред спасителните служби, пише BBC. Такъв беше и случаят с италианския алпинист и ортопед Никола Ивалдо, който през септември 2024 г. не се появил на работа и бил обявен за издирване. Мъжът тръгнал сам в планината и не уведомил близките си за маршрута си. Единствената първоначална следа била колата му, открита паркирана в района на село Кастело ди Понтекянале, във Валe Варайта.

На база местоположението на автомобила и последния сигнал от мобилния му телефон спасителите предположили, че Ивалдо се е насочил към масива на Монвизо или към съседния връх Визолото. Районът обаче се характеризира с множество маршрути, стръмни скални стени и десетки километри пътеки. Въпреки участието на над 50 спасители и използването на хеликоптер, първоначалната операция не довела до резултат, а с падането на първия сняг издирването било прекратено.

През юли 2025 г., след като снегът се стопил в стръмните планински улеи, издирването било подновено. За първи път в операцията била използвана система с изкуствен интелект, комбинирана с дронове, способни да летят близо до скалните стени. Само за пет часа били заснети над 2600 високорезолюционни снимки, които софтуерът анализирал, търсейки аномалии в цвета и текстурата на терена.

Алгоритмите маркирали десетки потенциални обекти, които впоследствие били преценени от опитни спасители и . Част от сигналите били отхвърлени като скални образувания или отпадъци, но няколко точки били определени като приоритетни. При повторен оглед с дрон в една от тези зони бил разпознат червен предмет, който се оказал каската на изчезналия алпинист.