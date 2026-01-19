Изкуствен интелект е помогнал за откриването на алпинист

Тялото на мъжа е намерено на над 3000 метра надморска височина
Издирването на изчезнали хора в планински райони остава едно от най-сложните предизвикателства пред спасителните служби, пише BBC. Такъв беше и случаят с италианския алпинист и ортопед Никола Ивалдо, който през септември 2024 г. не се появил на работа и бил обявен за издирване. Мъжът тръгнал сам в планината и не уведомил близките си за маршрута си. Единствената първоначална следа била колата му, открита паркирана в района на село Кастело ди Понтекянале, във Валe Варайта.
На база местоположението на автомобила и последния сигнал от мобилния му телефон спасителите предположили, че Ивалдо се е насочил към масива на Монвизо или към съседния връх Визолото. Районът обаче се характеризира с множество маршрути, стръмни скални стени и десетки километри пътеки. Въпреки участието на над 50 спасители и използването на хеликоптер, първоначалната операция не довела до резултат, а с падането на първия сняг издирването било прекратено.
През юли 2025 г., след като снегът се стопил в стръмните планински улеи, издирването било подновено. За първи път в операцията била използвана система с изкуствен интелект, комбинирана с дронове, способни да летят близо до скалните стени. Само за пет часа били заснети над 2600 високорезолюционни снимки, които софтуерът анализирал, търсейки аномалии в цвета и текстурата на терена.
Алгоритмите маркирали десетки потенциални обекти, които впоследствие били преценени от опитни спасители и . Част от сигналите били отхвърлени като скални образувания или отпадъци, но няколко точки били определени като приоритетни. При повторен оглед с дрон в една от тези зони бил разпознат червен предмет, който се оказал каската на изчезналия алпинист.
Тялото на Никола Ивалдо било намерено на северната стена на Монвизо, на височина над 3000 метра, и било транспортирано с хеликоптер. Спасителните служби посочват, че използването на дронове и автоматизиран анализ на изображенията е позволило значително стесняване на зоната за търсене и по-бърза проверка на труднодостъпния терен.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN