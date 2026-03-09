Как AI дронове помагат на фермери да се справят с плевелите?

Борбата с плевелите често е трудоемка и отнема много време за земеделските производители

Някои от най-новите технологии могат да бъдат използвани, за да помогнат на фермерите да се справят с един от най-старите проблеми в земеделието – плевелите. Изследователи от Кралския селскостопански университет в Сайрънсестър, графство Глостършир, прилагат дронове и системи с изкуствен интелект, които сканират земеделските площи и откриват местата, където има плевели, предава ВВС.

Снимка: Getty Images/iStock

Борбата с плевелите често е трудоемка и отнема много време за земеделските производители. Очакванията са новата технология да спести усилия и ресурси, като същевременно намали нуждата от масово пръскане с химикали. Чрез сканирането на полетата могат точно да се определят зоните, в които има плевели, вместо да се обработва цялата площ.

Този подход позволява използването на пестициди или хербициди само на конкретни места, където те са необходими. По този начин в околната среда се отделят по-малки количества химически вещества, а разходите за производство във фермите също могат да бъдат намалени. Допълнителен проблем е, че някои плевели вече са развили устойчивост към определени хербициди. Намаляването на количеството използвани химикали може да помогне за забавяне на този процес и да направи контрола върху плевелите по-ефективен в дългосрочен план.

В момента студенти обучават програми с изкуствен интелект да разпознават различни видове плевели сред земеделските култури чрез анализ на изображения. Системите се разработват така, че да могат да различават плевелите дори когато растенията растат и частично ги прикриват. Същите модели могат да бъдат обучени и за разпознаване на насекоми и други вредители.

Изследването засега се провежда върху земя, собственост на университета, но се планира скоро технологията да бъде изпробвана и в реални ферми. За целта се подготвят тестове с дронове в сътрудничество със земеделски производители от района, за да се наблюдават различни видове култури и условия на отглеждане.

