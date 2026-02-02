Как се кандидатства за помощ при щети върху земеделски площи от бедствия?

Най-високи са компенсациите за напълно пропаднали площи с домати – близо 4500 евро на хектар

От днес до 13 февруари земеделските стопани с напълно унищожена реколта вследствие на природни бедствия имат възможност да подадат заявления за получаване на финансова помощ, предава БНР.

Право на подпомагане заради щети от градушки, бури, наводнения и суша имат производителите на домати, дини, пъпеши, сливи, череши и ябълки. В обхвата на помощта попадат още стопаните на лозя, както и земеделците, отглеждащи пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед, кориандър, люцерна, фий, грах и фасул.

Най-високи са компенсациите за напълно пропаднали площи с домати – близо 4500 евро на хектар. За дини и пъпеши обезщетенията възлизат на почти 3000 евро на хектар, като при плодовете и зеленчуците се покриват до 80% от направените разходи за отглеждане. При зърнените култури компенсациите достигат до 50% от разходите.

Важно условие е, че на подпомагане подлежат единствено земеделци с издадени през 2025 г. констативни протоколи за напълно пропаднали площи. Освен това площи, които вече са получили обвързана подкрепа за същите култури по Кампания 2025, нямат право да кандидатстват за тази помощ.

От Фонд „Земеделие“ уточняват, че срокът за изплащане на средствата ще бъде определен с решение на фонда след утвърждаването на бюджета по съответната схема за подпомагане.

