Къде в Европа токът и газът са най-скъпи?

Цените за домакинствата се различават рязко в цяла Европа през 2025 г.

Цените на електроенергията и природния газ за домакинствата се различават рязко в цяла Европа през 2025 г., като някои страни са изправени пред сметки, няколко пъти по-високи от други, според нови данни на Евростат.

С идването на зимата търсенето на отопление нараства рязко на целия континент. Но разходите за поддържане на топлината в домовете далеч не са еднакви.

Руската инвазия в Украйна продължава да хвърля дълга сянка върху европейските енергийни пазари, докато разликите в националните политики, енергийните миксове и тарифните системи разширяват разликата между най-евтините и най-скъпите страни.

Енергията е най-евтина в Турция, най-скъпа в Германия

През първата половина на 2025 г. цените на електроенергията за домакинствата варират от 6,2 евро за 100 kWh в Турция до 38,4 евро в Германия, показват данни на Евростат. Средната стойност за 38-те европейски страни, включително членовете на ЕС, страните кандидатки и държавите от ЕАСТ, е 28,7 евро, пише Euronews.

Западна Европа регистрира най-високите номинални цени, като Белгия (35,7 евро) и Дания (34,9 евро) са близо зад Германия. Цените също надхвърлиха 30 евро в Италия, Ирландия и Чехия.

За разлика от това, повечето страни от Източна Европа и страните кандидатки за ЕС отчитат далеч по-ниски цени.

Цената на електроенергията е под 10 евро за 100 kWh в Турция, Грузия, Косово, Босна и Херцеговина и Черна гора.

Сред членовете на ЕС, Унгария (10,4 евро) имаше най-ниската цена на електроенергията, докато Испания (26,1 евро) и Франция (26,6 евро) останаха под средната за ЕС.

Експерти от консултантската компания VaasaETT заявиха, че разликите отразяват фактори като национални енергийни миксове, стратегии на доставчиците, кръстосани субсидии и тарифни структури.

Експерти от VaasaETT обясниха, че разликите в номиналните цени на електроенергията за жилищните райони произтичат от няколко специфични за пазара фактора. Те включват вариации в енергийния микс, стратегиите за снабдяване и ценообразуване на доставчиците, кръстосаното субсидиране и тарифните структури.

Покупателната способност намалява разликите в цените

Когато се коригира спрямо стандартите на покупателната способност (СПС) – мярка, която отчита местните доходи и разходите за живот – разликата между държавите става по-малка.

Едно евро не се разпростира еднакво в цяла Европа: 1000 евро може да покрият един месечен наем в Германия, но два или три в България. Така че, макар доходите да изглеждат по-ниски в евро, коригирането спрямо това, което парите всъщност могат да купят, намалява разликата.

По отношение на цените на електроенергията и газа, те варират от 12,8 СПС в Исландия до 39,2 СПС в Чехия, следвана от Полша (35 СПС). Италия и Германия също се нареждат сред първите пет, като всяка надвишава 34 СПС.

Снимка: istockphoto

В долния край са Малта (13,7 СПС), Турция (14 СПС) и Унгария (15 СПС). Северните страни, особено Норвегия (16 СПС) и Финландия (18,7 СПС), се радват на по-евтина коригирана електроенергия, като Швеция също е под средното за ЕС от 28,6 СПС.

Цените на електроенергията останаха относително стабилни в много страни, с промени от по-малко от 10% между първите шест месеца на 2024 г. и 2025 г. Някои страни обаче отбелязаха значителни промени в националните си валути. Молдова и Турция се откроиха с увеличение от над 50%.

В рамките на ЕС Люксембург и Ирландия регистрираха забележимо покачване от над 25%. От друга страна, Словения, Финландия и Кипър отбелязаха най-големи спадове, като всеки от тях надхвърли 9% в абсолютни стойности.

Цени на газа: Швеция - най-висока, Грузия - най-ниска

Цените на природния газ за домакинствата варираха значително в цяла Европа през първата половина на 2025 г. Швеция регистрира най-висока цена от 21,30 евро за 100 kWh, следвана от Нидерландия (16,2 евро) и Дания (13,1 евро). Средната цена за ЕС беше 11,4 евро.

За разлика от това, Унгария (3,07 евро), Хърватия (4,61 евро) и Румъния (5,59 евро) имаха най-ниските цени в ЕС.

Включително други страни с налични данни, Грузия имаше най-евтин природен газ - само 1,7 евро, следвана от Турция (2,1 евро).

Сред най-големите икономики в ЕС, Франция (13 евро) беше най-скъпа, следвана от Италия (12,4 евро) и Германия (12,2 евро). Испания (8,6 евро) остана най-евтината от четирите.

През първата половина на 2025 г. цените на газа за домакинствата на годишна база са се увеличили най-много, в национални валути, в Турция (28,2%), Северна Македония (26%), Естония (23,9%), България (23,6%) и Швеция (20,9%).

Цените са спаднали значително в няколко страни, като Словения (12,7%), Австрия (11,5%) и Чехия (10,9%) са регистрирали спад от над 10% в абсолютно изражение.

