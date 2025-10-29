България в ТОП 3 на най-евтин ток за бита в ЕС

Коя страна в ЕС отчита най-високите цени на ток?

През първите шест месеца на годината средните цени на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз остават почти без промяна в сравнение със същия период на 2024 година, съобщава БТА.

Какви са цените?

Цените достигат 28,72 евро за 100 киловатчаса електроенергия при средна цена за миналогодишното първо полугодие от 28,87 евро за 100 киловатчаса. Това представлява спад от 0,5%. Въпреки че цените все още са доста над нивата отпреди енергийната криза през 2025 г., има наличие на ценова стабилност. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на официалната страница на агенцията.

Цена на газа

Средните цени на газа за домакинствата за същия период също се понижават - до 11,43 евро за 100 киловатчаса спрямо 12,44 евро за 100 киловатчаса година по-рано, което е понижение от 8,1 на сто.

Това сигнализира за връщане към сезонните колебания в цените на газа, характерни за периода преди енергийната криза през 2022 година.

През първото шестмесечие на настоящата година в сравнение със същия период на 2024 г. данъчното бреме за домакинствата и различните начислени такси в сметките им за електроенергия и газ са се увеличили.

Делът на данъците в крайната цена на електроенергията се увеличава до 27,6 на сто за първите шест месеца на годината спрямо 24,7 на сто през януари-юни 2024 г. В резултат на това поевтиняването на електроенергията преди данъчното облагане все още не е отразено в крайните цени за потребителите.

В битовите сметки за синьо гориво ръстът е по-голям - до 31,1 на сто през първата половина на годината при 30 на сто през същия период на 2024 г., което показва по-нататъшно намаляване на субсидиите – главно под формата на данъчни облекчения, въведени през предходните периоди.

Големи разлики в цените на електроенергията за домакинствата в ЕС

Германия отчита най-високите цени на електроенергията през първото полугодие на 2025 г. - 38,35 евро за 100 киловатчаса, следвана от Белгия - 35,71 евро и Дания - 34,85 евро. За разлика от тях, най-ниските цени са регистрирани в Унгария - 10,40 евро, Малта - 12,44 евро и България - 13 евро. Така страната ни се нарежда да третото място сред страните с най-евтина електроенергия за домакинствата в ЕС.

Разликите в цените на газа за битови нужди варират в различните държави от ЕС

Цените на газа за битови нужди варират значително в различните страни от ЕС. Швеция регистрира най-високи цени от 21,30 евро за 100 киловатчаса, следвана от Нидерландия (16,17 евро) и Дания (13,06 евро). За разлика от тях, най-ниски цени се отчитат в Унгария (3,07 евро за 100 киловатчаса), Хърватия (4,61 евро) и Румъния (5,59 евро).

В сравнение с първата половина на 2024 г., най-голямо увеличение на цените в национални валути е регистрирано в Естония (+23,9 на сто), България (+23,6 на сто) и Швеция (+20,9 на сто), докато най-голямо намаление е регистрирано в Словения (-12,7 на сто), Австрия (-11,5 на сто) и Чехия (-10,9 на сто).

Цените на газа за небитови потребители остават без съществени промени.

