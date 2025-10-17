Енергийна битка в Европа: Кой печели и кой губи от търговията с електричество?

Германия губи позициите си

Енергията е съществена част от нашето ежедневие и гръбнакът на световната икономика. След руската инвазия в Украйна темата за енергийната сигурност се превърна в една от най-горещите в Европа, редом с достъпността на енергията за домакинствата и бизнеса.

С нарастването на геополитическото напрежение и все по-острата климатична криза, Европейският съюз засилва усилията си за подобряване на енергийните връзки между държавите членки. „Като действа в съюз, а не като фрагментиран блок, ЕС може да повиши сигурността на доставките на електроенергия и да интегрира повече възобновяеми източници“, заявиха от Европейската комисия, цитирано от Euronews.

Европа: все по-свързана енергийна мрежа

Снимка: iStock

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ), вносът и износът на електроенергия между европейските страни се е увеличил значително през последните две десетилетия.

Данните на Евростат показват, че през 2024 г. от общо 35 европейски държави:

13 са били нетни износители на електроенергия, 21 — нетни вносители, а Кипър остава единствената страна без отчетен внос на електроенергия.

Колко зависими сме от внос?

Снимка: iStock

Най-добрият начин да се оцени зависимостта на дадена държава е чрез показателя „нетен внос като процент от общото потребление“.

Положителна стойност означава, че страната внася повече , отколкото изнася.

Отрицателна стойност — че изнася повече, отколкото внася.

През 2024 г. средният показател за страните от ЕС е –0,5%, което означава, че в общ план Съюзът изнася повече електроенергия, отколкото внася.

Най-силните износители: Швеция и Франция

Снимка: iStock

В челото на класацията са държави с мощно производство от водноелектрически и ядрени мощности.

Швеция оглавява списъка с нетен износ от –27%, следвана от Франция с –22%.

Други силни износители са Словения (-19%), Норвегия (-14%), Словакия (-13%), Чехия (-12%) и Австрия (-10%).

Сред най-големите икономики на ЕС, Франция и Испания са нетни износители, докато Германия (6%) и Италия (18%) остават нетни вносители.

Професор Жак Персебоа от Университета в Монпелие обяснява, че износителите обикновено имат значителен дял на водна или ядрена енергия, докато вносителите често разчитат на по-променливи възобновяеми източници като вятър и слънце.

Колебания от година на година

Данните се променят значително в зависимост от климатичните и икономическите фактори.

Примерно:

Гърция премина от нетен вносител (10% през 2023 г.) към нетен износител през 2024 г. Обратно, Хърватия увеличава зависимостта си от внос — от 10% до 26% за същия период.

Експертите посочват, че тези колебания често зависят от енергийния микс и моделите на потребление.

Джон Спрингфорд от Центъра за европейски реформи (CER) обяснява:

„Държавите, които използват газ за определяне на цената на електроенергията, по-често са нетни вносители. Когато газът е скъп, те предпочитат да внасят по-евтина електроенергия от съседите си.“

Германия от износител към вносител

Снимка: iStock

Рина Боле Целер от Agora Energiewende напомня, че Германия е била нетен износител над 20 години, но това се променя през 2023 г. и продължава през 2024 г.

Причините:

повишените цени на въглеродните емисии ,

затварянето на трите последни ядрени реактора ,

и увеличеното предлагане на евтина възобновяема енергия от съседните страни.

Кой внася и кой изнася най-много в абсолютни стойности?

Италия е най-големият нетен вносител – 51 000 GWh, следвана от Германия с 26 269 GWh. Франция е най-големият нетен износител – 89 851 GWh, а Швеция е на второ място с 33 435 GWh.

„Франция стана най-големият износител на електроенергия в света през 2024 г. с рекордни 90 TWh – колкото годишното потребление на Белгия“, подчертава Целер. Това се дължи на възстановеното ядрено производство и 10% ръст на възобновяемата енергия.

Трансграничната търговия с електроенергия се превръща в основен стълб на европейската енергийна система. Тя намалява цените, повишава сигурността на доставките и улеснява интеграцията на възобновяеми източници

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN