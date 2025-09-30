Почистете тези три уреда и сметката ви за ток ще намалее

Тези прости навици позволяват на уредите да работят по-ефективно и да консумират по-малко енергия

С наближаването на студените месеци много домакинства се притесняват от растящите сметки за електроенергия. Според експерти, редовната поддръжка на домакинските уреди и правилното им използване са сред най-лесните и ефективни начини за намаляване на разходите.

„Поддръжката на уредите не е само въпрос на дълъг живот. Чистите филтри, премахнатият варовик от нагревателните елементи и добре поддържаните уплътнения на вратите могат значително да намалят енергопотреблението“, казва Салах Сън, ръководител в отдел „Управление на продукти“ в Beko UK, цитиран от Biznis Kurir. По думите му създаването на прости рутини за поддръжка може да доведе до реални икономии на електроенергия.

Прости стъпки за по-ниски сметки за ток

Редовната поддръжка на домакинските уреди и правилното им използване могат значително да намалят сметките за електроенергия. Специалистите съветват филтрите на пералнята да се почистват на всеки шест до осем седмици, както и филтрите на съдомиялната веднъж месечно. Тези прости навици позволяват на уредите да работят по-ефективно и да консумират по-малко енергия.

При използване на пералнята е добре барабанът да се пълни до около три четвърти от капацитета, за да могат дрехите свободно да се движат и да се перат равномерно. Съдомиялната трябва да се пълни напълно, но не прекалено, за да циркулира водата правилно. При по-малки количества дрехи е подходящо да се използва програма за полупълен цикъл. Сушилнята работи най-добре с полупълен или до три четвърти пълен барабан, което гарантира бързо и равномерно сушене.

Следвайки тези прости съвети, домакинствата могат не само да намалят разходите за ток, но и да удължат живота на уредите си, като поддържат тяхната работа оптимална през цялата зима.

Как да използваме уредите ефективно?

Правилното натоварване на уредите е също толкова важно, колкото и тяхната поддръжка. Претоварването кара уредите да работят по-усилено и да харчат повече ток, докато полупразните цикли водят до разхищение на енергия и вода.

Оптималното натоварване осигурява максимална ефективност и най-добър резултат, като гарантира, че уредите работят правилно, без излишно напрежение.

