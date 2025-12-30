BGN → EUR
Топ 4 места за луксозни къщи под наем в София

Топ 4 места за луксозни къщи под наем в София

bTV Бизнес екип

Къде да открием луксозни къщи под наем в София?

Все повече хора търсят не апартамент, а къща под наем, която да им даде пространство, спокойствие и усещане за дом на високо ниво. Но къде всъщност се крият най-желаните луксозни къщи под наем? Ето списък, според Unique Estates:

1. Бояна

Бояна е класиката. Кварталът от десетилетия носи „аристократичен ореол“ – близост до планината, чист въздух и впечатляващи имоти зад високи огради. Тук луксът е дискретен, но категоричен.

2. Малинова долина

Малинова долина е нов квартал, който все по-често се споменава сред търсачите на модерни къщи. Районът привлича с ново строителство, съвременна архитектура и удобен достъп до ключови части на града.

Имотите в България през 2025 г.: Как се промениха цените на жилищата от януари досега? (ОБЗОР)

3. Камбаните

Камбаните пък са символ на затворените комплекси и усещането за живот „извън София“, без реално да я напускаш. Просторни къщи, зелени площи и контролирана среда правят района предпочитан за семейства.

За 1 кв.м жилище в София е необходима 1.3 месечна заплата

4. Панчарево

Ако мечтата е живот край водата, Панчарево е без конкуренция. Тук луксът среща природата – гледки към езерото, тишина и усещане за уикенд, който никога не свършва.

