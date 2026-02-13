Къде в Европа се плаща най-висок данък върху доходите през 2026 г.?

В общо 18 държави тя надхвърля 40%.

В повечето европейски държави хората с по-високи доходи обикновено плащат и по-високи данъци. Въпреки това максималните ставки на данъка върху доходите за най-горните категории се различават значително, като се очертава ясно разделение между Северозападна и Източна Европа. Данъчната справедливост е ключов елемент за всяко общество, тъй като показва дали облагането е съобразено с доходите и богатството. В повечето страни системата е прогресивна – колкото по-висок е доходът, толкова по-голяма е данъчната тежест, предава Еuronews.

Според Данъчната фондация през 2026 г. най-високите ставки варират от 10% в България и Румъния до 60,5% в Дания. Освен Дания, още шест държави прилагат максимални ставки над 50% – Франция, Австрия, Испания, Белгия, Португалия и Швеция. В Словения и Нидерландия облагането за най-високите доходи също се доближава до този праг.

Снимка: Getty Images/iStock

Средната максимална ставка на данъка върху доходите в 35 европейски страни е 38,5%, а сред европейските членки на ОИСР достига 43,4%. В общо 18 държави тя надхвърля 40%. В девет страни – Ирландия, Германия, Италия, Исландия, Люксембург, Финландия, Обединеното кралство, Гърция и Турция – най-високата ставка е между 40% и 48%. При петте най-големи икономики в Европа диапазонът е от 45% във Великобритания до 55,4% във Франция, което представлява разлика от около 10 процентни пункта.

За сравнение, освен България и Румъния, максималната ставка остава под 25% в Молдова, Унгария, Украйна, Грузия, Чехия и Естония. Като цяло се наблюдава ясно регионално разделение – скандинавските и западноевропейските държави поддържат най-високи пределни ставки, обикновено между 45% и 60%, с изключения като Норвегия, където те са малко под 40%. В повечето източноевропейски икономики извън ЕС максималните ставки са по-ниски, макар че Турция се отличава с около 41%, доближавайки се до средните нива в ЕС. В Централна и Източна Европа, включително на Балканите, също преобладават по-ниски ставки, като в някои страни плоският данък допринася за по-ниски максимални нива.

Данъчните ставки не са постоянни и се променят според политическите решения. По данни на Данъчната фондация няколко държави са актуализирали най-високите си ставки през последната година. Алекс Менгдън, анализатор на глобалната политика в организацията, отбелязва, че правителствата често могат да увеличат приходите по-ефективно чрез пределни ставки в по-ниските доходни групи, вместо чрез още по-високи максимални ставки. Според него по-високото облагане в дадена категория може да отслаби стимулите за по-високи доходи сред засегнатите, докато по-ниските пределни ставки разширяват базата на приходите.

Сред конкретните промени Дания въведе нова категория за доходи над 2,8 млн. датски крони (375 000 евро), като повиши максималната ставка от 55,6% на 60,5%. Естония увеличи плоската си ставка от 22% на 24%, а Словакия добави две нови данъчни категории, с което повиши максимума от 25% на 35%. В същото време Финландия намали най-високата си ставка от 51,5% на 45%. Според проучване на Евробарометър през 2025 г. едва един от петима граждани на ЕС смята, че данъците се плащат пропорционално на доходите и богатството „в голяма степен“, докато 51% са на мнение, че това се случва „до известна степен“.

