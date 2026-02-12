Държавата официално сключи договор с първия частен жп превозвач

Вицепремиерът Гроздан Караджов подчерта, че това е първият случай, в който България позволява на частен превозвач да оперира на железопътния пазар

Държавата официално подписа 12-годишен договор с първия частен пътнически превозвач, което отваря пазара за конкуренция. Над 800 служители от „БДЖ – Пътнически превози“ ще бъдат преназначени в частната компания, като трудовите им правоотношения ще се запазят. Въвеждането на конкурентен принцип беше ключово условие в Плана за възстановяване и устойчивост, за да получи България средства за нови влакове, предава БНТ.

Снимка: iStock

Вицепремиерът Гроздан Караджов подчерта, че това е първият случай, в който България позволява на частен превозвач да оперира на железопътния пазар. Частната компания ще обслужва около 25% от маршрутите в страната, докато държавните железници ще поддържат останалите 75%. Подвижният състав, закупен след 2009 г., ще бъде разпределен пропорционално между двата превозвача. Той допълни, че държавата не се отказва от железопътните превози и запазва ключовата си роля. Тя определя обхвата на услугите, стандартите за качество и финансирането, като ще продължи да контролира цялостното изпълнение на железопътния транспорт.

Георги Атанасов, изпълнителен директор на „Ивкони Експрес“, заяви, че компанията не възнамерява да застрашава придобивките на служителите, а ще се стреми тези, които желаят, да получат възнаграждение на европейско ниво. Инж. Свилен Гърдев, управител на „БДЖ – Пътнически превози“, обяви, че се работи активно по закупуването на нов подвижен състав, предимно вагони, които ще осигурят по-голям комфорт и по-добри условия за пътниците.

БДЖ бе избрана да обслужва всички експресни, международни и нощни бързи влакове с депо София по линиите София - Варна и София - Бургас., или 17,7 млн. влаккилометра годишно, "Ивкони експрес“ ще бъде оператор в Северния и Южния регион с под 3 млн. влаккилометра годишно. Южният лот включва бързите влакове по линии Пловдив - Варна през Карнобат и през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района. В северния лот са включени бързите влакове от Русе до Варна и до Пловдив през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района.

Така за първи път държавната субсидия за жп превоз няма да отива само при държавната компания БДЖ-Пътнически превози. Тя ще вземе в следващите 12 месеца 1.8 млрд. евро, а частната „Ивкони Експрес“ - малко над 511 млн. евро. Частната компания “ПИМК Рейл Експрес” също има лиценз за жп пътнически превози, но не участва в процедурата, което означава, че ако започне да осъществява тази дейност, няма да получава субсидия от държавата, а ще работи единствено на пазарен принцип.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN