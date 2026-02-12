Държавата официално сключи договор с първия частен жп превозвач

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Цената на петрола на ОПЕК премина 68 долара за барел
Това се случва за първи път от октомври 2025 г. насам
Вицепремиерът Гроздан Караджов подчерта, че това е първият случай, в който България позволява на частен превозвач да оперира на железопътния пазар
Държавата официално подписа 12-годишен договор с първия частен пътнически превозвач, което отваря пазара за конкуренция. Над 800 служители от „БДЖ – Пътнически превози“ ще бъдат преназначени в частната компания, като трудовите им правоотношения ще се запазят. Въвеждането на конкурентен принцип беше ключово условие в Плана за възстановяване и устойчивост, за да получи България средства за нови влакове, предава БНТ.
Вицепремиерът Гроздан Караджов подчерта, че това е първият случай, в който България позволява на частен превозвач да оперира на железопътния пазар. Частната компания ще обслужва около 25% от маршрутите в страната, докато държавните железници ще поддържат останалите 75%. Подвижният състав, закупен след 2009 г., ще бъде разпределен пропорционално между двата превозвача. Той допълни, че държавата не се отказва от железопътните превози и запазва ключовата си роля. Тя определя обхвата на услугите, стандартите за качество и финансирането, като ще продължи да контролира цялостното изпълнение на железопътния транспорт.
Георги Атанасов, изпълнителен директор на „Ивкони Експрес“, заяви, че компанията не възнамерява да застрашава придобивките на служителите, а ще се стреми тези, които желаят, да получат възнаграждение на европейско ниво. Инж. Свилен Гърдев, управител на „БДЖ – Пътнически превози“, обяви, че се работи активно по закупуването на нов подвижен състав, предимно вагони, които ще осигурят по-голям комфорт и по-добри условия за пътниците.
БДЖ бе избрана да обслужва всички експресни, международни и нощни бързи влакове с депо София по линиите София - Варна и София - Бургас., или 17,7 млн. влаккилометра годишно, "Ивкони експрес“ ще бъде оператор в Северния и Южния регион с под 3 млн. влаккилометра годишно. Южният лот включва бързите влакове по линии Пловдив - Варна през Карнобат и през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района. В северния лот са включени бързите влакове от Русе до Варна и до Пловдив през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района.
Така за първи път държавната субсидия за жп превоз няма да отива само при държавната компания БДЖ-Пътнически превози. Тя ще вземе в следващите 12 месеца 1.8 млрд. евро, а частната „Ивкони Експрес“ - малко над 511 млн. евро. Частната компания “ПИМК Рейл Експрес” също има лиценз за жп пътнически превози, но не участва в процедурата, което означава, че ако започне да осъществява тази дейност, няма да получава субсидия от държавата, а ще работи единствено на пазарен принцип.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Това се случва за първи път от октомври 2025 г. насам
Промяната на горивната база е с цел да осигури поевтиняване на произвежданата електроенергия
Анкара се стреми да намали енергийния си внос