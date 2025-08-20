УНСС все пак вдига таксите, студентите ще протестират

Бъдещите икономисти ще плащат близо 2 хил. лв. за семестър

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) публикува в своята официална Facebook страница актуализираните такси за платено обучение за предстоящата академична година. Промените идват във връзка със законови изисквания, които регламентират минималния размер на таксите спрямо държавната субсидия.

Припомняме, че в началото на месец юни университетът обяви, че няма да повишава семестриалните такси за предстоящата година. В началото на август обаче в официалния сайт се появи съобщение, в което стана ясно, че своевременно ще бъдат въведени новите размери на таксите за студентите в платена форма на обучение.

Какви са новите цени?

Най-значително е увеличението за студентите в направление „Икономика“, където семестриалната такса скача от досегашните 950 лв. на 1825 лв. Поскъпването за тази специалност е с 875 лв., по данни от публикацията на университета.

При останалите направления повишението ще бъде до 300 лв.

За студентите, които вече се обучават в платена форма и са приети в предходни години, таксите ще нараснат по-плавно – с около 20% спрямо миналата учебна година.

Законодателният контекст

От университета уточняват, че промените произтичат от последните изменения в Закона за висшето образование, обнародвани в бр. 63 на „Държавен вестник“ от 1 август 2025 г. Таксите за платено обучение не могат да бъдат по-ниски от размера на държавната субсидия, която тази година е увеличена почти три пъти. Именно това изискване доведе до необходимостта университетите да коригират драстично сумите за обучение.

За да се облекчат студентите и техните семейства, се дава възможност доплащането на увеличената част от таксата да бъде извършено в по-дълъг срок – от 16 септември до края на ноември.

Протести на студентите

Снимка: bTV

Студентите обаче негодуват. Във Facebook е обявена петиция и протест под наслов „Да спасим студентските портфейли! НЕ на увеличените такси в УНСС“, който трябва да се състои в петък, 05.09. Основното им недоволство е, че промяната в размера на таксите е обявена след кандидатстудентския прием.

„Ако не се предприемат спешни действия и таксите не бъдат коригирани в разумни граници, ще бъдем принудени да се отпишем и да настояваме за връщане на заплатените средства“, пишат организаторите на събитието.

Нашият екип се свърза с председателя на Студентския съвет към УНСС за коментар. Към момента на публикуването на статията не сме получили отговор.

Сравнение с другите университети

Новите такси в УНСС се обявяват в контекста на по-широкия дебат за цената на висшето образование у нас. След спешните поправки в закона през юли първоначално определените такси в някои университети бяха намалени с 40%.

Преди решението за намаляване на таксите, най-драстични бяха примерите в Софийския университет, където таксата за химия достигна 28 000 лв., но след промените беше редуцирана до 9419 лв. Подобно намаление имаше и при физиката – от първоначалните 26 000 лв. на 9608 лв.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN