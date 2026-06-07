Къде в Европа имате законно право на безплатна чешмяна вода

А къде на Континента нямате право на безплатна вода?

Няма закон, валиден за целия Европейски съюз, в който да се задължават всички ресторанти или хотели да сервират безплатна чеешмяна вода. Това е препоръка, а не правило.

В резултат на това, малко места всъщност предлагат безплатна вода. Въпреки това има страни, които чрез собствените си национални закони, предпазват своите потребители:

Франция

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Съгласно френските закони за обществено здраве, баровете, ресторантите и кафенетата са задължени да предоставят една кана чешмяна вода, обикновено с храната. Но има една уловка. Трябва изрично да поискате „une carafe d'eau“. В противен случай, ако просто поискате вода, най-вероятно ще ви сервират бутилирана.

Испания

Съгласно испанския закон за отпадъците от 2022 г. , всички ресторанти, барове и кафенета са задължени по закон да предоставят на клиентите си безплатна, неопакована чешмяна вода при поискване.

Дотогава директивата на Европейската комисия за питейната вода от 2020 г. само „насърчаваше“ обществените места и ресторантите да предлагат безплатна чешмяна вода. Това означаваше, че макар клиентите да имаха право да поискат чешмяна вода, всеки ресторант в Испания можеше да таксува за нея или да предлага само бутилирана вода.

Португалия

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Точно както в Испания, ресторантите в Португалия са задължени по закон да предлагат безплатна чешмяна вода. Въпреки това, както във Франция, трябва да внимавате как го искате: „чаша вода“ ще бъде безплатна, но „водата“ ще пристигне в бутилка. За да избегнете съмнение, опитайте на португалски: „ Uma água da torneira, por favor“.

Безопасна ли е чешмяната вода за пиене?

От друга страна съществува и опасението дали навсякъде в ЕС чешмяната вода е годна за пиене. Проверки покзва, че в по-голямата част е така. Регулирани от строги стандарти на Директивата за питейна вода на Европейската комисия , страните в ЕС постоянно отчитат едни от най-чистите и най-стриктно регулирани чешмяна вода в света.

Деветнадесет от 20-те страни с най-добра канализация и питейна вода в света са европейски, с единственото изключение на Япония, според Индекса за екологична ефективност.

Чистотата на водата обаче варира драстично в различните страни.

Финландия, Исландия, Холандия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство са получили перфектните 100 точки за защита на човешкото здраве от опасна питейна вода и канализация.

Най-лошите показатели са в Молдова (50 точки), Грузия (51,7) и Албания (54,1), като три страни от ЕС са и в най-ниските 10 места в Европа: Латвия (59,10), Литва (58,40) и Румъния (56).