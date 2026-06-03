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Свят Къде гиросите в Гърцие са най-скъпи и къде най-евтини?

Къде гиросите в Гърцие са най-скъпи и къде най-евтини?

bTV Бизнес екип

Гиросът е сред най-предпочитаните храни в Гърция

В момента стандартен гирос в пита в Гърция струва средно между 3,50 и 5,00 евро. Цените обаче се различават според района – в градове на континента, като Атина, гиросът остава по-достъпен, докато на популярните туристически острови, сред които Миконос и Санторини, цената може да достигне 6,00–8,00 евро и дори повече за един брой. Това показва изформации на потребители, споделена с платформите Reddit и Tripadvisor.

На континенталната част на страната и в Атина цените обикновено варират между 3,20 и 4,20 евро. Това прави тези места едни от най-изгодните за любителите на традиционния гръцки гирос. По туристическите острови цените са осезаемо по-високи. Там един гирос най-често струва между 5,00 и 7,00 евро, като в най-посещаваните курорти може да бъде и по-скъп.

Горещите вълни ще струват на гръцката икономика до 13 милиарда евро до 2030 г.

Ако предпочитате гирос, сервиран в чиния с гарнитура, а не в пита, трябва да предвидите между 10,00 и 14,00 евро за порция. Този вариант е по-засищащ и се предлага в ресторанти и таверни. 

За по-добро планиране на бюджета е добре да знаете, че гиросът за вкъщи обикновено е по-евтин от този, поръчан на място в заведение, където се начисляват и допълнителни такси за обслужване. Освен това, ако се отдалечите само на няколко пресечки от най-популярните туристически райони, археологически обекти или централни площади, често ще откриете значително по-ниски цени. Ако към гироса добавите безалкохолна напитка или местна наливна бира, цената на едно бързо хранене обикновено достига между 7,00 и 8,50 евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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