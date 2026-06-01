×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1644 BGN
Петрол
85.35 $/барел
Bitcoin
$73,493.1
Последвайте ни
1 USD
1.1644 BGN
Петрол
85.35 $/барел
Bitcoin
$73,493.1
ESG Горещите вълни ще струват на гръцката икономика до 13 милиарда евро до 2030 г.

Горещите вълни ще струват на гръцката икономика до 13 милиарда евро до 2030 г.

ESG

bTV Бизнес екип

„Топлинните вълни вече не са краткосрочно метеорологично явление"

Allianz Trade предупреждава в доклад си, че повтарящите се горещи вълни биха могли да струват на гръцката икономика до 13 милиарда евро от сега до 2030 г., пише гръцката медия Ekathimerini.

В него се казва, че екстремните горещини биха могли да повлияят на производителността на работниците, както и на разходите за енергия и инвестициите, намалявайки икономическото производство с до 4,1%.

Снимка: Canva

Горещи вълни в Европа: Кои страни са изправени пред най-големи загуби на БВП и производителност на труда?

Намаляването на инвестициите ще достигне общо 8%, намалението на потреблението ще достигне 4%, докато инфлацията ще се увеличи с 2,5%, а безработицата ще се увеличи с 1%.

„Топлинните вълни вече не са краткосрочно метеорологично явление, а структурен икономически шок“, подчертава се в доклада, като фискалните ефекти са по-големи в икономиките, които са по-малко способни да ги абсорбират.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Жена купи стара линейка и я превърна в свой дом на колела (ВИДЕО)
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата