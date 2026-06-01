Горещите вълни ще струват на гръцката икономика до 13 милиарда евро до 2030 г.

„Топлинните вълни вече не са краткосрочно метеорологично явление"

Allianz Trade предупреждава в доклад си, че повтарящите се горещи вълни биха могли да струват на гръцката икономика до 13 милиарда евро от сега до 2030 г., пише гръцката медия Ekathimerini.

В него се казва, че екстремните горещини биха могли да повлияят на производителността на работниците, както и на разходите за енергия и инвестициите, намалявайки икономическото производство с до 4,1%.

Снимка: Canva

Намаляването на инвестициите ще достигне общо 8%, намалението на потреблението ще достигне 4%, докато инфлацията ще се увеличи с 2,5%, а безработицата ще се увеличи с 1%.

„Топлинните вълни вече не са краткосрочно метеорологично явление, а структурен икономически шок“, подчертава се в доклада, като фискалните ефекти са по-големи в икономиките, които са по-малко способни да ги абсорбират.