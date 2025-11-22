BGN → EUR
Свят Защо в Сицилия вече се подготвят за Великден?

Защо в Сицилия вече се подготвят за Великден?

bTV Бизнес екип

Градът оживява с фигури в реален размер, които пресъздават Страстите Христови с болезнени детайли

Обратното броене до зимните празници вече започна в цял свят. Коледни базари, греяно вино, пързаляне с кънки на лед навсякъде хората се подготвят, за да се потопят в празничния дух. Но в Сицилия едно градче вече мисли за следващия голям християнски празник Великден. Калтанисета, разположена в сърцето на най-големия остров в Средиземно море, е известна в цяла Италия със своите уникални великденски тържества и впечатляващи паради, предава CNN.

Снимка: iStock

Тук празнуването няма нищо общо с шоколадови яйца или сладки зайчета. Градът оживява с фигури в реален размер, които пресъздават Страстите Христови с болезнени детайли. Благочестиви граждани крачат боси по улиците, а ключовете на града се предават на избран жител. В миналото празникът дори е включвал освобождаване на осъден от затвора. Днес обаче тези ритуали са останали като паметник на традицията, която все още привлича емигранти от Калтанисета, връщащи се всяка година, за да празнуват с хиляди местни.

Най-зрелищното събитие се случва на Велики четвъртък с шествието на т.нар. вареплатформи с фигури в реален размер, изобразяващи сцени от Кръстния път. Те обикалят града от залез слънце до ранните часове на сутринта, съпроводени от маршируващи оркестри. Всяка вара е дело на баща и син, Франческо и Винченцо Биангарди, които работят между 1883 и 1902 г. Изработени от папие-маше, гипс и дърво, фигурите стоят на платформи с колела, високи до раменете на мъжете, които ги бутат, изобразявайки Христос пред Първосвещеника Каиафа, Гетсиманската градина, Тайната вечеря“ и сцената Пиета“.

Снимка: iStock

Шествието е истински спектакъл. Всеки оркестър се състезава с другите, за да запълни тесните улички с музика, докато членовете на гилдии и обществото придружават своите“ варе. Сигнални ракети осветяват пътя на платформите, а водачите, облечени във фрак, дирижират движението. Пред всички върви кунетасторияжена, която разказва историята на евангелията на сицилиански, създавайки истински театър на вярата, в който хиляди жители участват активно.

Новият директор на Колизеума разкри дали в амфитеатъра ще започнат да се организират концерти

Великденската седмица не се ограничава само с Велики четвъртък. В сряда се провежда Истинската Маестранцасбор от историческите занаятчии на града, които демонстрират своята принадлежност към различни професионални гилдии. Капитанът на групата получава символично ключа на града и става господар“ за Страстната седмица. В Разпети петък, най-силно почитаният момент, местните жители, наречени нисени, боси следват Черния Христос“ Кристо Неро, който се смята за чудотворен и символизира особена връзка с бедните и трудовите хора на Калтанисета.

