Първият долар е създаден в европейски град - ето кой

Историята започва през 1516 година

След повече от 230 години, тази седмица САЩ прекратиха сеченето на едноцентовата монета. Но много по-рано, първият долар вече е бил изсечен – и то в градче с една единствена улица, далеч извън пределите на САЩ. Американският долар днес е най-широко използваната валута на планетата. Според Федералния резерв 58% от световните финансови резерви са в долари – над два пъти повече от съвкупните резерви в евро, йени и юани. 31 държави го използват като официална валута или са кръстили собствените си пари на него, а още 65 държави са фиксирали валутите си към долара, предава ВВС.

Снимка: istockphoto.com

В малкия чешки Яхимов се ражда предшественикът на долара преди повече от пет века, през 1520 г. Там се изважда първата еднодоларова банкнота с образа на Джордж Вашингтон в музея на Кралския монетен двор от 16-ти век – мястото, където са се секли първите талери. Яхимов е тихо градче с около 2300 души, сгушено близо до чешко-германската граница – едновременно родината на долара и място, където долари няма. Малцина са чували за него, още по-малко знаят, че е част от обект на световното наследство на ЮНЕСКО. И едва ли някой предполага, че валутата, която движи свободния свят, тръгва от този град с една главна улица.

Снимка: istockphoto.com

Историята започва през 1516 г., когато в околните планини е открито огромно сребърно находище. Граф Йеронимус Шлик кръщава района Йоахимстал („долината на Йоахим“) – на дядото на Исус, покровител на миньорите – и през 1520 г. получава официално разрешение да сече собствени монети. Талерът, както започват да наричат новата сребърна монета, бързо се разпространява в Европа, защото Шлик я прави със същото тегло като популярния Гулденгрошен и започва да сече количества, невиждани дотогава. Само за десетилетие Йоахимстал пораства от село с 1050 души до град от 18 000 жители и 1000 мини, а около 12 милиона талера се разпростират из Европа до средата на XVI век.

По-късно Свещената Римска империя приема талера като основа за стандартизираните „райхсталери“, а през следващите 300 години десетки държави моделират валутите си по него. Именно чрез холандския „leeuwendaler“ („лъвски далер“) думата достига до Новия свят, където англоезичните заселници започват да наричат „долари“ както далерите, така и испанските „парчета от осем“. През 1792 г. доларът става официалната валута на САЩ, а оттам започва световното си разпространение.

След изчерпването на среброто миньорите започват да намират черна руда – уранинит. Именно тук Мария Кюри открива радия и полония през 1898 г., открития, които я прославят и в крайна сметка убиват. По-късно същите мини стават ключови за ядрената надпревара: нацистите експериментират с реактор, а Опенхаймер пише дисертацията си върху урановите руди на Йоахимстал.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN