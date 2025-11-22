BGN → EUR
Свят Това е най-богатият град в света, където живеят милиардери и най-видните семейства

Това е най-богатият град в света, където живеят милиардери и най-видните семейства

Свят

bTV Бизнес екип

Ето кои е той

Това е най-богатият град на глава от населението в Съединените щати и в света. Малко парче земя, толкова луксозно, че изумява света. Тук яхти с размерите на сгради изпълват пристанището, а частни самолети постоянно излитат и кацат, пише N1. 

Жителите карат Rolls Royce само за да пазаруват или да се разходят спокойно. По главната търговска улица ще видите Chanel, Hermes, Gucci и Louis Vuitton, наредени един след друг. Пазаруването на дизайнерска чанта тук е толкова непринудено, колкото купуването на хляб сутрин.

Цените на недвижимите имоти са зашеметяващи, средно над 30 000 долара на квадратен фут, докато вили на брега на океана могат да струват стотици милиони долари и винаги има купувачи, готови да платят пълната сума, без дори да питат за цената.

Престъпността е почти несъществуваща, благодарение на едни от най-строгите мерки за сигурност в страната. И никой не се тревожи за данък общ доход, защото тук не е нужно да плаща нито долар на правителството.

Хората, които живеят тук, не са просто богати. Те са ултрабогатите, милиардерите, бизнес магнатите и някои от най-видните американски семейства. А мястото, за което говорим, е Палм Бийч, Флорида.

