Юнската гореща вълна струва на британската икономика над 1 млрд. паунда

Рекордната юнска гореща вълна във Великобритания е довела до загуба на около 24 милиона работни часа, което е струвало на икономиката 1,15 милиарда паунда (1,5 милиарда долара), според оценка на Лондонската школа по икономика (LSE), цитирано от БГНЕС.

Обединеното кралство, Франция и други европейски държави преживяха изключителна гореща вълна през юни, която наруши функционирането на транспорта, училищата и болниците, предизвикайки опасения за здравето и за инфраструктурата, която не е добре адаптирана към такива условия.

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„Хората, работещи на работни места с по-висока степен на излагане на топлина и които са физически натоварващи, в сектори като строителството и селското стопанство, са намалили работните си часове повече от тези, работещи на работни места с ниска степен и които не са физически натоварващи, като например академичната сфера“, се посочва в проучването.

Средно отчетеното намаление на отработените часове през седмицата от 22 юни е било 0,47 часа, според проучването на Института за изследвания „Грантъм“ към LSE и Евро-средиземноморския център за климатични промени (CMCC), в което са анкетирани 1950 възрастни от Обединено кралство.

Проучването показа, че 3,6% от анкетираните – което се равнява на около 1,25 милиона работници от населението – изобщо не са работили през тази седмица поради жегата, предаде АФП.

Изследователите проучиха възприеманите последици от горещата вълна върху „работното време, способността за сън и евентуални промени в начина, по който хората пътуват до работа“, според прессъобщение на LSE.

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По-голямата част – 87% – от анкетираните са съобщили за поне едно въздействие върху здравето си по време на тази изтощително гореща седмица, включително нарушен сън, умора на работното място, както и замайване, припадъци и ускорен пулс.

„Нашите констатации сочат, че страната все още не е достатъчно адаптирана към променящия се климат“, заяви Елизабет Робинсън, директор на Института „Грантъм“.

„Правителството не може да продължава да игнорира екстремните жеги“, каза Робинсън, като призова то да „действа незабавно“.

Тази година Англия отбеляза най-топлия юни в историята си. Учените предупреждават, че екстремните метеорологични явления стават все по-чести и интензивни в резултат на климатичните промени.