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БГ Бизнес Работа в жегата: Може ли служител да откаже работа при екстремни температури?

Работа в жегата: Може ли служител да откаже работа при екстремни температури?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

При повторно нарушение глобата може да достигне до 15 343 евро

В офиса е 35 градуса. Вие сте облечени със сако и дълъг черен панталон, отвън е адска жега, а климатикът не работи. Това е реалността в десетки офиси у нас, но всъщност какви права имат работниците в подобна ситуация?

Каква температура трябва да е в офиса?

Допустимите стойности варират от периода на годината и категорията на работата и вида на работното място.

В закритите помещения при подобни жеги температурата трябва да е от 18 до 28 градуса. При неспазване на условията за труд в горещо време за работодателя може да има солени санкции. Глобите достигат 7 671 евро, при повторно нарушение може да стигне до 15 343 евро.

В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

Горещите вълни ще струват на гръцката икономика до 13 милиарда евро до 2030 г.

Какво мога да направя, ако работодателят не изпълнява задълженията си?

Законът ви дава право да откажете да изпълнявате или да преустановя изпълнението на извършваната от вас работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ви, пишат от Pravata mi. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за работника. Може да се подаде сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателя.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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