Кока-Кола ХБК затвърди позицията си сред водещите работодатели с две отличия от Employer of Choice Awards

Компанията спечели злато за своята Employer Branding стратегия и бронз за стажантските програми Coke Internship и BSO Internship

Кока-Кола ХБК спечели две отличия в тазгодишното издание на Employer of Choice Awards – злато в категория „Employer Brand стратегия“ и бронз в категория „Стажантска програма“. В седмото издание на наградите международното жури, съставено от над 40 експерти от повече от 20 държави, отдаде признание на компаниите в България, прилагащи устойчиви и иновативни практики в управлението на хора, развитието на работодателската марка и привличането на таланти.

„Тези отличия са поредно признание за последователните усилия на нашите екипи да изграждаме среда, в която хората могат да се развиват, да учат и да реализират потенциала си. За нас работодателската марка е ежедневен ангажимент – към колегите, към младите таланти и към общностите, в които работим“, сподели Деница Бонева, мениджър „Работодателска марка и култура“ в Кока-Кола ХБК България, по повод признанието. „Радваме се, че този подход дава резултати и ще продължим да инвестираме в инициативи, които създават реална стойност както за хората, така и за бизнеса“, допълни Йоана Джераси, експерт „Работодателска марка“ в Центъра за споделени услуги на Кока-Кола ХБК (БСО), по време на церемонията по награждаването.

Златното отличие бе присъдено за Employer Branding стратегията на Кока-Кола ХБК в страната, която следва дългосрочна визия за привличане, развитие и ангажиране на таланти. Тя обединява инициативите на компанията за професионално развитие, благосъстояние и изграждане на среда, която насърчава принадлежността, сътрудничеството и високите постижения. В основата ѝ са работодателските концепции на Кока-Кола ХБК – „We Play to Grow and Win. Do you?“ за българската операция и „Excel With Us“ за Центъра за споделени услуги на компанията, които представят културата и възможностите за развитие, които Кока-Кола ХБК предлага. Стратегията се реализира чрез партньорства с университети и образователни организации, програми за обучение и развитие, инициативи за благосъстояние на служителите, доброволчество и проекти с положително въздействие върху обществото.

Съществена част от подхода е активното участие на служителите като ментори, лектори и посланици на работодателската марка. Важна роля има и програмата #YouthEmpowered, която от старта си през 2017 г. е достигнала до над 36 000 млади хора в България, подпомагайки развитието на уменията им и подготовката им за успешна реализация на пазара на труда.

Бронзовото отличие в категория „Стажантска програма“ отличава програмите Coke Internship и BSO Internship, които през последните години се утвърдиха като успешен модел за привличане и развитие на млади таланти. Те дават възможност на студенти и млади професионалисти да работят по реални бизнес проекти, да бъдат част от екипите на Кока-Кола ХБК у нас още от първия си ден и да развиват уменията си с подкрепата на опитни ментори.

Програмите съчетават практически опит, структурирано обучение и възможности за професионално развитие в различни бизнес функции – от продажби, маркетинг и логистика до финанси, производство и бизнес услуги. Този подход дава реални резултати – общо над 60% от стажантите през последните три години продължават кариерата си в Кока-Кола ХБК в България, което превръща стажантските програми в един от най-успешните канали за привличане на бъдещи специалисти.

Отличието в Employer of Choice Awards допълва поредица от признания, които компанията получи от началото на годината. Сред тях са международният сертификат Top Employer за четвърта поредна година, първо място за Кока-Кола ХБК България в категория „Employer Branding Strategy“ и второ място в „Innovation in Talent Management“ на Employer Branding Awards 2026, отличие за ангажираността на служителите към социални каузи от наградите „Отговорна фирма – отговорни служители“, наградата „Инвеститор в обществото“ от Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ, отличието „Най-добър HR екип на годината“ на БАУХ, както и две златни отличия от PROGRESSIVE AWARDS 2026. Заедно те потвърждават последователния подход на компанията към развитието на хората, работодателската марка и устойчивото въздействие върху обществото.