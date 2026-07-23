×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
Петрол
85.76 $/барел
Bitcoin
$65,574.1
Последвайте ни
1 USD
Петрол
85.76 $/барел
Bitcoin
$65,574.1
БГ Бизнес Кока-Кола ХБК затвърди позицията си сред водещите работодатели с две отличия от Employer of Choice Awards

Кока-Кола ХБК затвърди позицията си сред водещите работодатели с две отличия от Employer of Choice Awards

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Компанията спечели злато за своята Employer Branding стратегия и бронз за стажантските програми Coke Internship и BSO Internship

Кока-Кола ХБК спечели две отличия в тазгодишното издание на Employer of Choice Awards – злато в категория „Employer Brand стратегия“ и бронз в категория „Стажантска програма“. В седмото издание на наградите международното жури, съставено от над 40 експерти от повече от 20 държави, отдаде признание на компаниите в България, прилагащи устойчиви и иновативни практики в управлението на хора, развитието на работодателската марка и привличането на таланти.

„Тези отличия са поредно признание за последователните усилия на нашите екипи да изграждаме среда, в която хората могат да се развиват, да учат и да реализират потенциала си. За нас работодателската марка е ежедневен ангажимент – към колегите, към младите таланти и към общностите, в които работим“, сподели Деница Бонева, мениджър „Работодателска марка и култура“ в Кока-Кола ХБК България, по повод признанието. „Радваме се, че този подход дава резултати и ще продължим да инвестираме в инициативи, които създават реална стойност както за хората, така и за бизнеса“, допълни Йоана Джераси, експерт „Работодателска марка“ в Центъра за споделени услуги на Кока-Кола ХБК (БСО), по време на церемонията по награждаването.

Златното отличие бе присъдено за Employer Branding стратегията на Кока-Кола ХБК в страната, която следва дългосрочна визия за привличане, развитие и ангажиране на таланти. Тя обединява инициативите на компанията за професионално развитие, благосъстояние и изграждане на среда, която насърчава принадлежността, сътрудничеството и високите постижения. В основата ѝ са работодателските концепции на Кока-Кола ХБК – „We Play to Grow and Win. Do you?“ за българската операция и „Excel With Us“ за Центъра за споделени услуги на компанията, които представят културата и възможностите за развитие, които Кока-Кола ХБК предлага. Стратегията се реализира чрез партньорства с университети и образователни организации, програми за обучение и развитие, инициативи за благосъстояние на служителите, доброволчество и проекти с положително въздействие върху обществото.

Съществена част от подхода е активното участие на служителите като ментори, лектори и посланици на работодателската марка. Важна роля има и програмата #YouthEmpowered, която от старта си през 2017 г. е достигнала до над 36 000 млади хора в България, подпомагайки развитието на уменията им и подготовката им за успешна реализация на пазара на труда.

Бронзовото отличие в категория „Стажантска програма“ отличава програмите Coke Internship и BSO Internship, които през последните години се утвърдиха като успешен модел за привличане и развитие на млади таланти. Те дават възможност на студенти и млади професионалисти да работят по реални бизнес проекти, да бъдат част от екипите на Кока-Кола ХБК у нас още от първия си ден и да развиват уменията си с подкрепата на опитни ментори.

Програмите съчетават практически опит, структурирано обучение и възможности за професионално развитие в различни бизнес функции – от продажби, маркетинг и логистика до финанси, производство и бизнес услуги. Този подход дава реални резултати – общо над 60% от стажантите през последните три години продължават кариерата си в Кока-Кола ХБК в България, което превръща стажантските програми в един от най-успешните канали за привличане на бъдещи специалисти.

Отличието в Employer of Choice Awards допълва поредица от признания, които компанията получи от началото на годината. Сред тях са международният сертификат Top Employer за четвърта поредна година, първо място за Кока-Кола ХБК България в категория „Employer Branding Strategy“ и второ място в „Innovation in Talent Management“ на Employer Branding Awards 2026, отличие за ангажираността на служителите към социални каузи от наградите „Отговорна фирма – отговорни служители“, наградата „Инвеститор в обществото“ от Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ, отличието „Най-добър HR екип на годината“ на БАУХ, както и две златни отличия от PROGRESSIVE AWARDS 2026. Заедно те потвърждават последователния подход на компанията към развитието на хората, работодателската марка и устойчивото въздействие върху обществото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата