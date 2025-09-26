"Паркирай, ако можеш": Паркирането в София поскъпва двойно?

Каква е разликата в цената от 2012 г. досега?

В столицата има една тема, която никога не губи актуалност и това е паркирането. Битката за място е ежедневие, а в централните квартали понякога се стига до ескалации. Синята и зелената зона, въведени с идеята да сложат ред в хаоса и да насърчат повече хора да се придвижват с градски транспорт, днес са на път да поскъпнат драстично. Това поставя въпроса – ще реши ли ценовият скок проблемите или просто ще направи паркирането още по-недостъпно?

Какви са цените към момента?

Данните на официалния сайт на Градска мобилност, към този момент синята зона все още е 2 лв., а зелената – 1 лв. Ограниченията за престой също си остават същите – два часа за централната част и четири за периферната. Въпреки това усещането е различно. Все повече шофьори признават, че намирането на място в центъра е почти невъзможна мисия. Някои въртят с колата десетки минути, докато попаднат на късмет, а други просто се отказват.

Предложение за увеличение?

Новото предложение на Столичната община предвижда удвояване на цените - 4 лв. на час в "синя зона" и 2 лв. в зелена. Наред с това редица други такси също ще се повишат – свалянето на скоба ще струва 60 лв. вместо 30 лв., а „паякът“ ще излиза 150 лв.

Кметът на София Васил Терзиев аргументира идеята с нуждата от актуализация и обратната връзка на гражданите.

„Преди малко повече от седмица ви поканих да участвате в анкета за паркирането в София. Попълниха я 22 230 души – хора от всички части на града, които показаха, че това е една от най-важните теми за софиянци“, посочи той. Терзиев подчерта още, че „цените не са актуализирани от 2012 година“. А какви са били цените тогава?

Цените през 2012 г.

Проверка показва, че това е така. Според данни на Медиапул, именно през 2012-а за последно са направени значителни промени. Дотогава паркирането в синя зона струва 1 лв., а вдигането на автомобил с паяк – 30 лв., докато скобата излиза 10 лв. От 1 септември същата година цената за час в синята зона е увеличена на 2 лв., поставянето на скоба поскъпва на 30 лв, а репатрирането с паяк скача на 60 лв. Именно тогава се появи и зелената зона – с цена 1 лв. на час и ограничение за престой до 4 часа.

Днес, повече от десетилетие по-късно, отново се обсъжда драстична промяна. Терзиев изтъква, че гражданите подкрепят мерките.

„В съществуващите зелени подзони хората са склонни да приемат по-високи цени, за да намалее натискът за паркиране“, посочва той.

От 2012 г. досега (ако предложението бъде прието) синята зона ще е 4 пъти по-скъпа в сравнение с първоначалната ѝ цена, зелената зона ще е два пъти по-скъпа, свалянето на скоба – 6 пъти по-скъпо, а паякът – 5 пъти по-скъп.

Освен поскъпването, новият доклад в Столичния общински съвет предвижда още синята зона да работи и в неделя, хартиените талони да отпаднат, а работното време да се уеднакви – от 8:30 до 20:30 часа.

Дали удвояването на цените ще реши проблема с препълнените улици или просто ще превърне паркирането в центъра в лукс, остава открит въпрос. Но едно е сигурно – след повече от 12 години без промяна, София е на прага на нова ера в градското паркиране.

