Известна компания съкращава 650 инженери, тази марка ще пострада най-много

Това означава 40% намаление на броя на развойния персонал

Stellantis обявява мащабно преструктуриране на своя развоен център в Рюселсхайм, където 650 от 1650-те инженери ще загубят работата си. Това представлява съкращение от почти 40 процента и значителна промяна в ролята на едно от ключовите места на Opel, пише N1.

От център за разработка до специализиран хъб

Снимка: БГНЕС

Рюселсхайм вече ще функционира като по-малък технологичен център, фокусиран върху разработването на Opel и Vauxhall и избрани технологии. Фокусът ще бъде върху усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS), изкуствен интелект, батерии и софтуер.

Решението потвърждава тенденцията за намаляване на ролята на Германия в рамките на Stellantis, тъй като групата разширява развойната си дейност в световен мащаб. Сътрудничеството с Китай също е на преден план - освен всичко друго, очаква се Opel да получи електрически SUV, базиран на технологията на партньора Leapmotor, съобщава Avto Magazin.

Хронологията все още е отворена

Подробностите за изпълнението все още не са известни, тъй като дискусиите с представители на служителите продължават. Ясно е обаче, че Stellantis вече не е доволна от настоящите планове до 2029 г.

Въпреки съкращенията в бюджета, компанията обявява инвестиции в така наречения зелен кампус в Рюселсхайм, което не променя факта, че ролята на този някога ключов център за развитие ще бъде много по-ограничена.