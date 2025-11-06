Известна авиокомпания с промени: Очаква ви истински лукс за малко пари

Ето кога стартирра новият проект

Унгарската нискотарифна авиокомпания Wizz Air обяви нова премиум опция за пътници, които са готови да доплатят, която предлага повече комфорт.

От декември 2025 г. Wizz Air стартира пилотния проект „Wizz Class“, който ще бъде достъпен на полети от пет града - Букурещ, Будапеща, Лондон, Рим и Варшава. Пътниците, които изберат тази опция, ще могат да блокират средната седалка на предните редове, като по този начин получат повече пространство и уединение.

Цената включва приоритетно качване, ръчен багаж и гарантирано място в горното отделение. Цената все още не е обявена, но компанията казва, че няма да бъде по-висока от такава услуга на друго място, пише Kurir.rs.

Това не е опит да се спечели повече, а да се предложи на пътниците допълнителна стойност, каза старши директорът на Wizz Air, Михаел Делехант.

Компанията планира също така да въведе нова Wi-Fi система „Wizz Play“ и информационно-развлекателна услуга на избрани полети.

Според търговския директор Силвия Москера, новата класа е предназначена за пътници, които искат повече комфорт, пространство и по-бързо излизане от самолета, а идеята е създадена въз основа на обратна връзка от бизнес пътници, които търсят повече комфорт, но все пак искат да летят на ниски цени.

Wizz Air не е единствената, която въвежда подобни предимства - Virgin Australia предлага възможността за закупуване на „места без съседи“, JetBlue има премиум програма „EvenMore“, докато американският стартъп Magnifica Air планира да предлага полети в стил частен самолет на достъпни цени от 2027 г.

Новата „Wizz Class“ показва как дори нискотарифните авиокомпании все повече въвеждат елементи на лукс, но на цена, която пътниците могат да изберат да платят сами.

