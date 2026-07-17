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Свят Изпълнителният директор на Nvidia: Бумът на изкуствения интелект едва започва

Изпълнителният директор на Nvidia: Бумът на изкуствения интелект едва започва

Свят

bTV Бизнес екип

Според него развитието на изкуствения интелект никога няма да спре

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан заяви, че развитието на изкуствения интелект тепърва започва, въпреки спада на технологичните акции и опасенията на инвеститорите, че бумът в сектора може да отслабне, предаде БГНЕС.

„Повечето технологични цикли продължават между 10 и 15 години. Ние сме едва в началото на този“, каза Хуан пред журналисти в Токио.

По думите му развитието на изкуствения интелект никога няма да спре, „както никога не е спирало развитието на електричеството“.

По време на визитата си в Япония Nvidia подписа редица споразумения.

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Компанията ще разработва съвместно с Kawasaki Heavy Industries роботи с изкуствен интелект за заваряване, боядисване, инспекция и преместване на материали в корабостроителната индустрия.

Освен това Nvidia ще достави 27 500 чипа Rubin за проект, подкрепен от японското правителство, който цели създаването на национален модел за изкуствен интелект в роботиката.

Компанията обяви и нови партньорства с Fujitsu и други японски фирми.

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Хуан посети и аркаден център в Токио заедно с ръководители на Sega и благодари на японската компания за инвестицията от 5 милиона долара през 90-те години.

„През 1995 г. Nvidia беше на ръба на фалита. Ако Sega не беше инвестирала тогава, днес нямаше да сме най-ценната компания в света“, каза той.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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