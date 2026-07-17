×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
81.44 $/барел
Bitcoin
$63,374.0
Последвайте ни
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
81.44 $/барел
Bitcoin
$63,374.0
БГ Бизнес Всеки втори камион у нас е с опасни гуми

Всеки втори камион у нас е с опасни гуми

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Специализирана акция разкри шокиращи неща

Всеки втори тежкотоварен камион над 12 тона, спрян при специализирана акция на автомагистрала „Тракия", е бил с компрометирани и опасни за движението гуми. Това показват стряскащите резултати от операцията на ОДМВР-Сливен, насочена към техническата изправност на тежкия трафик. Установени бяха изтрити и дори скъсани гуми. На някои от тях се вижда дори основата.

Проверките се извършваха на паркинга при 265-ия километър от аутобана. Контролът по трасето бе засилен и чрез наблюдение от въздуха. С помощта на дрон полицаите следяха в реално време за опасни маневри и нерегламентирани изпреварвания в забранените за камиони участъци. Равносметката само от първия час на проверката обаче показва сериозно нехайство по отношение на безопасността.

От 7 юли този вид гуми ще се облагат с 52% мито

Органите на реда отчитат притеснителна тенденция – масово се поддържат само влекачите, докато ремаркетата се оставят в критично техническо състояние.

„Към момента сме проверили автомобили, на ремаркетата им са с изключително опасни гуми – имат отлепвания от протектора, липсващи парчета, а на места се вижда дори основата на гумата. Вероятно водачите обръщат повече внимание на влекачите, но не и на ремаркетата. А това е състав от ППС, което трябва да бъде изправно в своята цялост", съобщи комисар Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен, цитиран от БГНЕС.

От Пътна полиция напомнят, че санкциите за подобни технически неизправности са безкомпромисни, като превозните средства се спират от движение до пълното отстраняване на проблемите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Зад кулисите на авиацията: Ето как протичат ремонтите на самолети у нас
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата