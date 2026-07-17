Всеки втори камион у нас е с опасни гуми

Специализирана акция разкри шокиращи неща

Всеки втори тежкотоварен камион над 12 тона, спрян при специализирана акция на автомагистрала „Тракия", е бил с компрометирани и опасни за движението гуми. Това показват стряскащите резултати от операцията на ОДМВР-Сливен, насочена към техническата изправност на тежкия трафик. Установени бяха изтрити и дори скъсани гуми. На някои от тях се вижда дори основата.

Проверките се извършваха на паркинга при 265-ия километър от аутобана. Контролът по трасето бе засилен и чрез наблюдение от въздуха. С помощта на дрон полицаите следяха в реално време за опасни маневри и нерегламентирани изпреварвания в забранените за камиони участъци. Равносметката само от първия час на проверката обаче показва сериозно нехайство по отношение на безопасността.

Органите на реда отчитат притеснителна тенденция – масово се поддържат само влекачите, докато ремаркетата се оставят в критично техническо състояние.

„Към момента сме проверили автомобили, на ремаркетата им са с изключително опасни гуми – имат отлепвания от протектора, липсващи парчета, а на места се вижда дори основата на гумата. Вероятно водачите обръщат повече внимание на влекачите, но не и на ремаркетата. А това е състав от ППС, което трябва да бъде изправно в своята цялост", съобщи комисар Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен, цитиран от БГНЕС.

От Пътна полиция напомнят, че санкциите за подобни технически неизправности са безкомпромисни, като превозните средства се спират от движение до пълното отстраняване на проблемите.