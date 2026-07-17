ЕС удължи до 23 юли тавана на цената на руския петрол от 44,10 долара за барел

Причината е планираната забрана за транспортиране на руски природен газ до трети страни

Посланиците на държавите членки на Европейския съюз са решили да удължат с една седмица – до 23 юли – действието на настоящия таван на цената на руския петрол от 44,10 долара за барел. Решението е взето заради липсата на консенсус по съдържанието на 21-вия пакет от санкции срещу Русия. Без това удължаване механизмът за автоматична актуализация на ценовия таван щеше да влезе в сила още днес, което би повишило максималната цена за руския петрол до близо 70 долара за барел, предава БНР.

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Европейската комисия очаква до следващия четвъртък страните членки да постигнат съгласие по новия санкционен пакет. Засега обаче различни държави продължават да изразяват резерви по отделни елементи от предложените мерки. България вече обяви, че подкрепя пакета, след като от санкционния списък бяха извадени руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. Според информация на „Файненшъл таймс“ обаче Гърция продължава да се противопоставя на част от предложенията.

Причината е планираната забрана за транспортиране на руски природен газ до трети страни. По данни на изданието гръцкият посланик е заявил пред Съвета на ЕС, че подобна мярка би нанесла сериозен удар върху компанията Dynagas, собственост на милиардера Георгиос Прокопиу.

Фирмата разполага с 27 танкера за втечнен природен газ, включително кораби, пригодени за работа в суровите условия край северното крайбрежие на Русия, които превозват газ от полуостров Ямал. „Файненшъл таймс“ изчислява, че благодарение на тази дейност Прокопиу е реализирал приходи от над 900 милиона долара през последните три години.