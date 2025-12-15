BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Свят Изпълнителен директор споделя ключови съвети към младите адвокати и прехода към AI

Изпълнителен директор споделя ключови съвети към младите адвокати и прехода към AI

bTV Бизнес екип

Той не смята, че която и да е компания ще контролира изцяло пазара на правни технологии.

Според един от водещите експерти в правния сектор изкуственият интелект няма да промени фундаменталните качества, които правят един адвокат успешен. Всъщност смятам, че много от уменията, които превръщат един адвокат в изключителен днес, ще останат също толкова важни и в бъдеще“, сподели Уинстън Уайнбърг съосновател и главен изпълнителен директор на Harvey, по време на наскоро проведена сесия Ask Me Anythingв Reddit, предава Вusiness Insider. 

Снимка: iStock

Компанията на Уайнбърг, специализирана в изкуствен интелект, вече оказва значително влияние върху работата на големите правни кантори. Той подчерта, че най-успешните партньори, с които Harvey си сътрудничи, разбират добре бизнес нуждите на клиентите си. Най-добрите партньори са тези, които ясно осъзнават реалните бизнес потребности и изграждат договорите на тази основа“, обясни Уайнбърг. Същото важи и за съдебните спорове успехът принадлежи на онези, които могат да представят най-убедителните аргументи и истории, а не на тези, които просто са най-бързи в прегледа на имейли и доказателства.“

Той също така препоръчва на младшите партньори да се стремят да натрупат възможно най-много опит с клиенти. Точно това посочвам на ръководствата на канторите те трябва да дават на младите повече възможности за работа с клиенти и да приемат, че грешки ще се случват; именно така се създават най-добрите бъдещи партньори“, добави Уайнбърг.

Строят завод за безалкохолни напитки в това българско село

Миналата седмица Harvey достигна оценка от 8 милиарда щатски долара след кръг на финансиране. Въпреки това, Уайнбърг не смята, че която и да е компания, включително Harvey, ще контролира изцяло пазара на правни технологии. Не вярвам, че един-единствен играч ще успее да овладее цялата огромна стойност, която ще се създава в това пространство през следващите десет години“, отбеляза той в Reddit.

Що се отнася до младите юристи, които искат да следват неговия път, Уайнбърг съветва да се научат да се справят с провалите. Много млади адвокати са перфекционисти, а стартъп средата се основава на риск, възнаграждение и устойчивост“, каза той пред Business Insider след чата. Затова стоя зад думите си ключово за един юрист, който иска да работи в технологичната сфера, е да развие устойчивост към неуспеха.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

