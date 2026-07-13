Изненадващи правила на плажовете в Европа, за чието нарушаване ще бъдете глобени

Забрана за хавлия, пушене или...носене на бански, извън плажа

Лятото е в разгара си, а милиони туристи се отправят към европейските плажове. Заради нарастващия натиск от свръхтуризма и необходимостта от опазване на крайбрежната природа обаче все повече популярни дестинации въвеждат по-строги правила. Неспазването им може да доведе не само до солени глоби, но и до конфискация на вещи. Ето кои са най-изненадващите ограничения, с които е добре да сте запознати, преди да тръгнете към морето, предава Еuronews.

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На някои плажове вече има ограничения за използването на плажно оборудване. В Сардиния плажът Пунта Молентис във Виласимиус ограничи чадърите, палатките и беседките с цел опазване на околната среда. Първоначално те бяха разрешени само за хора над 65 години или семейства с деца под 10 години, но след обществена реакция правилото беше променено – допуска се по един чадър на семейство или група, поставен единствено на определените от плажните служители места.

На плажа Ла Пелоса също в Сардиния посетителите трябва да поставят специална постелка под плажната си кърпа, за да не се задържа пясък, а при нарушение могат да бъдат глобени със 100 евро. Междувременно в Гърция 251 плажа остават без никакви временни съоръжения, включително шезлонги, чадъри и дървени конструкции.

Пушенето и вейпингът също попадат под все по-строги ограничения. Над 600 плажа в Испания вече забраняват цигарите и електронните устройства за пушене, включително плажове в Барселона, Сан Себастиан, както и на Канарските и Балеарските острови. Франция въведе национална забрана за пушене на плажове край зоните за къпане, като нарушителите могат да бъдат санкционирани със 135 евро. Подобни мерки действат и в редица крайбрежни райони на Италия, сред които Венето, Емилия-Романя, Сардиния и Пулия.

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Носенето на бански извън плажа също може да се окаже скъпо удоволствие. В италианския Соренто разходката по улиците само по бански или бикини се наказва с глоба до 500 евро. В португалския курорт Албуфейра санкциите варират между 300 и 1500 евро, ако сте само по бански извън плажните, хотелските или басейновите зони. В Барселона и Майорка също има забрана за посещение на магазини и ресторанти по бански или топлес, като глобите достигат до 300 евро. В Хърватия подобни правила действат в Сплит, Дубровник и Хвар, където санкциите са до 150 евро. В Ница глобата за разходка топлес е 35 евро, а в италианския град Варена на езерото Комо туристите могат да бъдат санкционирани с до 200 евро.

Някои европейски курорти наказват и други действия, които мнозина приемат за безобидни. В испанския град Виго уринирането на плажа или в морето се наказва с глоба от 750 евро, а през 2024 г. Марбея въведе подобна забрана на 25 плажа. В Португалия пък прекалено силната музика от преносими тонколони също може да излезе скъпо. Националната морска администрация забрани използването на шумни високоговорители още през 2023 г., като глобите варират от 200 до 4000 евро за физически лица и от 2000 до 36 000 евро за групи. Освен това използваното устройство може да бъде конфискувано.