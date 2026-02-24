BGN → EUR
БГ Бизнес Това е най-скъпият регистрационен номер на кола в света – ето колко струва?

Това е най-скъпият регистрационен номер на кола в света – ето колко струва?

bTV Бизнес екип

В България регистрационните номера с една цифра обикновено не се използват в стандартната система

Притежаването на скъпа кола не е достатъчно, за да се покаже луксозен начин на живот. Хората, които изпъкват на пътя, често имат специален регистрационен номер и автомобилът им се отличава от останалите. Цената на такъв номер може дори да надмине стойността на самата кола. Такъв пример е най-скъпият регистрационен номер в света.

Според сайта на Рекордите на Гинес, най-скъпият автомобилен номер с единична цифра е P-7. Той е продаден на благотворителен търг в Дубай, Обединени арабски емирства, чрез Emirates Auction за 55 милиона дирхама (около 14,97 милиона долара) на 8 април 2023 г.

В България регистрационните номера с една цифра обикновено не се използват в стандартната система. Вместо това, номерата включват комбинация от букви и цифри, обикновено шест знака, с буквения код на областта и пореден номер. Изборът на специален номер е услуга, предоставяна от МВР срещу определена такса.

Справка в сайта на МВР показва актуалния ценоразпис за различни видове регистрационни табели:

  • Табела с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер – 1 500 лв. / 766,94 €
  • Табела с регистрационен номер с комбинация от четири цифри: „аа-вв“, „ав-ва“, „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от 0 до 9 – 300 лв. / 153,39 €
  • Табела с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание – 300 лв. / 153,39 €
  • Табела с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание – 7 000 лв. / 3 579,04 €
България регистрира рязък спад при продажбата на нови автомобили

Как се определят цените на номерата в чужбина? 

Цената на регистрационните номера в чужбина зависи от това дали са стандартни, резервирани или напълно персонализирани, като начинът на ценообразуване се определя от държавни органи или чрез аукциони. Например в Германия стандартните номера струват около 30–80 евро, а резервирането на конкретна комбинация добавя малка такса от около 10,20 евро за регистрация и 2,60 евро за резервация.

В Обединеното кралство персонализираните номера могат да достигнат над 22 600 € и се продават чрез търгове от DVLA според най-високата оферта, а в Норвегия персонализираните номера до 7 символа струват фиксирани около 1 058 €. В Швейцария номерата се продават на аукциони и номера с 1–2 цифри могат да достигнат шестцифрени стойности в швейцарски франкове (CHF), а в Полша индивидуалните номера са около 231 €, значително повече от стандартните такси. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

