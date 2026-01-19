Златото и среброто поскъпнаха до нови рекордни върхове

Златото на спот пазара поскъпна с 1,6%

Златото и среброто поскъпнаха рязко до нови рекордни върхове, тъй като засилващият се натиск на президента Доналд Тръмп за придобиване на Гренландия предизвика опасения от разрушителна търговска война между САЩ и Европа.



Тръмп заяви, че ще наложи мита на осем европейски държави - включително Франция, Германия и Обединеното кралство - които се противопоставиха на плана му за придобиване на Гренландия. Тарифата от 10% ще влезе в сила на 1 февруари и ще се повиши до 25% през юни.



Решението му подкрепи търсенето на благородни метали с оглед статута им на "инвестиция убежище".

Европейските лидери ще проведат извънредна среща тази седмица, за да проучат възможни контрамерки. Държавите членки обсъждат няколко варианта за това как да реагират, включително налагане на ответни мита върху американски стоки на стойност 93 милиарда евро (108 милиарда щатски долара), според запознати с разговорите, цитирани от "Файненшъл таймс".



Френският президент Еманюел Макрон може да поиска активирането на инструмента на Европейския съюз за защита срещу икономическата принуда (The Anti-Coercion Instrument - ACI), предаде "Блумбърг", цитиран от БНР. ACI е най-мощният инструмент за ответни мерки на блока и позволява на ЕС да предприеме редица стъпки в отговор на принудителните търговски мерки.



"Геополитическите рискове продължават да се засилват. Новата търговска несигурност подкопава перспективите за растеж, а външната политика на САЩ ерозира доверието в щатския долар. Това е перфектна комбинация за злато и сребро", посочи Кайл Рода, анализатор в Capital.com в Мелбърн.





Към 07.45 часа българско време златото на спот пазара поскъпва с 1,6% към 4668 долара за тройунция, като малко по-рано достигна нов исторически връх около 4690 долара. Цената на среброто пък бележи скок с 3,8% към 93,32 долара за тройуниця, като в началото на днешната търговия достигна рекордно ниво около 94 долара. Платината и паладият също поскъпнаха.



Цените на благородните метали се повишиха рязко тази година след драматичните печалби през 2025 г., като поскъпването се ускори, след като САЩ предприеха военна операция срещу Венецуела, при която беше задържан президента Николас Мадуро, и след засилващите се заплахи на американския президент Доналд Тръмп да завземе Гренландия.



Администрацията на Тръмп също така поднови атаките срещу Федералния резерв на САЩ и неговия председател Джером Пауъл, засилвайки опасенията относно независимостта на централната банка и подхранвайки търговията, при която инвеститорите избягват валути и държавни облигации поради опасения относно високите нива на дълга.

