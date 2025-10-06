1 USD
Свят Италия настоява САЩ да не налага мита върху пастата

Италия настоява САЩ да не налага мита върху пастата

bTV Бизнес екип

17% от общия износ на паста отива в САЩ

Италия отправи официален апел към Съединените щати и Европейската комисия с настояване да не прилага планираните наказателни мита върху вноса на италианска паста.  В началото на септември американското Министерство на търговията обяви намерение да наложи временни мита в размер над 91% върху пастата, считано от януари 2026 г, предава БГ НЕС.

Снимка: istockphoto.com

Тези мита ще се добавят към вече съществуващите 15% и са част от текущо разследване за дъмпинг. Това е предполагаема практика на някои марки да предлагат продукти на американския пазар на цени под реалната пазарна стойност.

Според изявление на италианското външно министерство, ведомството работи в тясна координация със засегнатите компании и поддържа активна комуникация с Европейската комисия, с цел да бъде убедено американското правителство да преразгледа наложените временни санкции срещу италианския износ. Посолството на Италия във Вашингтон също е предприело действия в подкрепа на засегнатите производители, като се посочва, че дипломатическата мисия е ангажирана в защита на правата на компаниите. В официално изявление се подчертава и готовността на италианските производители да сътрудничат напълно с разследващите органи.

Мерките провокираха остра реакция в Италия. Земеделският министър Франческо Лолобриджида определи планираните мита като израз на крайно протекционистки подход, насочен срещу нашата паста индустрия“.

Най-голямата земеделска организация в страната, Coldiretti, определи действията като смъртоносен удар“ и неприемливи“. Според организацията мярката е свързана с политическите амбиции на Доналд Тръмп за преместване на производствени мощности в САЩ. Coldiretti настоява Европейският съюз и италианските власти да предприемат активни действия в защита на истинския символ на средиземноморската диета“.

САЩ са ключов пазар за италианската паста индустрия според данни на Coldiretti, през 2024 г. стойността на износа възлиза на около 671 милиона евро, което представлява близо 17% от общия износ на паста.

