Италия настоява САЩ да не налага мита върху пастата

17% от общия износ на паста отива в САЩ

Италия отправи официален апел към Съединените щати и Европейската комисия с настояване да не прилага планираните наказателни мита върху вноса на италианска паста. В началото на септември американското Министерство на търговията обяви намерение да наложи временни мита в размер над 91% върху пастата, считано от януари 2026 г, предава БГ НЕС.

Снимка: istockphoto.com

Тези мита ще се добавят към вече съществуващите 15% и са част от текущо разследване за дъмпинг. Това е предполагаема практика на някои марки да предлагат продукти на американския пазар на цени под реалната пазарна стойност.

Според изявление на италианското външно министерство, ведомството работи в тясна координация със засегнатите компании и поддържа активна комуникация с Европейската комисия, с цел да бъде убедено американското правителство да преразгледа наложените временни санкции срещу италианския износ. Посолството на Италия във Вашингтон също е предприело действия в подкрепа на засегнатите производители, като се посочва, че дипломатическата мисия е ангажирана в защита на правата на компаниите. В официално изявление се подчертава и готовността на италианските производители да сътрудничат напълно с разследващите органи.

Мерките провокираха остра реакция в Италия. Земеделският министър Франческо Лолобриджида определи планираните мита като „израз на крайно протекционистки подход, насочен срещу нашата паста индустрия“.

Най-голямата земеделска организация в страната, Coldiretti, определи действията като „смъртоносен удар“ и „неприемливи“. Според организацията мярката е свързана с политическите амбиции на Доналд Тръмп за преместване на производствени мощности в САЩ. Coldiretti настоява Европейският съюз и италианските власти да предприемат активни действия в защита на „истинския символ на средиземноморската диета“.

САЩ са ключов пазар за италианската паста индустрия — според данни на Coldiretti, през 2024 г. стойността на износа възлиза на около 671 милиона евро, което представлява близо 17% от общия износ на паста.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN