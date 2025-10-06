Биткойн с исторически рекорд

Какъв е бил предишният рекорд?

Най-голямата криптовалута в света, по пазарна стойност, достигна рекордно високо ниво в неделя и се повиши с близо 2,7% до 125 245,57 долара, съобщава Reuters.

Какъв е бил предишният рекорд?

Предишният рекорд на биткойн е 124 480 долара в средата на август, подкрепен от по-благоприятни регулации от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и силното търсене от институционални инвеститори.

Криптовалутата се повиши в петък за осма поредна сесия, подкрепена от скорошните печалби на американските акции и притока на средства към борсово търгувани фондове с биткойни.

За разлика от това, щатският долар се отдръпна в петък, отчитайки многоседмични загуби спрямо основните валути, тъй като несигурността около спирането на работата на правителството на САЩ помрачи перспективите и забави публикуването на ключови данни, като например данните за заплатите, които са от решаващо значение за оценка на посоката на икономиката.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN