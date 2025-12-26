Исторически рекорд: Среброто достигна 75 долара за унция

Спот цената на среброто нарасна за пета поредна сесия

Цената на среброто достигна нов исторически връх, след като за първи път премина границата от 75 долара за унция, предаде БГНЕС. Котировките на белия метал се повишиха с около 5% в петък, 26 декември, на фона на засилващо се геополитическо напрежение, което подкрепи силното рали. Паралелно с това цените на среброто в Индия също отчетоха рекордни стойности вследствие на глобалния скок.

Положителните настроения на пазара бяха допълнително подсилени от нарастващите очаквания за ново намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ още през януари. В същото време и златото достигна нови рекордни нива по време на днешната търговия, което засили интереса към благородните метали като цяло.

Спот цената на среброто нарасна за пета поредна сесия, покачвайки се с близо 5% до рекордните 75,14 долара за унция. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари също се повишиха – с 0,7%, достигайки исторически максимум от 4 533,60 долара за унция. В Индия мартенските фючърси на среброто MCX скочиха с 4% до рекордните 2,32,741 рупии за килограм, а февруарските фючърси на златото MCX поскъпнаха с 0,65% до 1,38,994 рупии за 10 грама.

Представянето на среброто през тази година е изключително силно. За последните 12 месеца металът е поскъпнал със 138%, като ръстът възлиза на 99% за шест месеца, 59% за три месеца и 39% само за последния месец – показател за бързината и мащаба на настоящото рали.

Основните фактори зад това движение включват засилени спекулативни потоци и продължаващи проблеми с доставките в ключови търговски центрове, свързани с рязък спад в предлагането още през октомври. Геополитическото напрежение във Венецуела, където САЩ блокираха петролни танкери и увеличиха натиска върху управлението на Николас Мадуро, допълнително засили ролята на среброто като актив убежище.

Инвеститорите също така залагат, че Федералният резерв ще продължи с облекчаването на паричната политика през 2026 г., въпреки че официалните прогнози засега сочат възможност за само едно понижение на лихвите. Среброто е на път да запише най-силното си годишно представяне от 1979 г. насам, подкрепено от покупки на централни банки, стабилни притоци към ETF-и и силно индустриално търсене.

