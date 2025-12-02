Открито е ново златно находище - ето къде се намира

В тази страна функционират 15 златни мини, а най-голямата сред тях е мината Заршоуран

Иран съобщи за откриването на значително златно находище в една от най-големите си действащи мини за благородния метал. Новата жила е идентифицирана в частната мина Шадан, разположена в източната провинция Южен Хорасан, която агенция Fars определя като „една от най-важните в страната“. Според съобщението новите залежи вече са били официално потвърдени от Министерството на индустрията, мините и търговията, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

В изявлението се посочва, че „доказаните запаси на златната мина Шадан в източния район на страната отбелязват значително увеличение след откриването на обширна златна жила“. По данни на агенцията залежите включват „7,95 милиона тона окисна златна руда и 53,1 милиона тона сулфидна златна руда“, като първият тип руда обикновено е далеч по-лесна и по-евтина за извличане.

Макар Иран да не оповестява официални данни за размера на своите национални златни резерви, властите твърдят, че през последните години покупките на злато са се увеличили значително. През септември управителят на Централната банка Мохамадреза Фарзин заяви, че Иран е сред петте най-големи купувачи на злато в света за периода 2023–2024 г. Местни медии цитираха и служителката на Централната банка Йекта Ашрафи, според която нарастването на запасите от злато ще помогне за стабилизиране на иранската икономика, която е подложена на силен натиск от международните санкции.

Снимка: iStock

В страната функционират 15 златни мини, а най-голямата сред тях е мината Заршоуран в северозападната част на Иран. Икономиката обаче продължава да страда от санкциите, наложени след обвиненията на САЩ и западни държави, че Техеран се стреми да използва ядрената си програма за военни цели — твърдение, което Иран постоянно отхвърля. Натискът върху икономиката допълнително се засили след 12-дневната война, провокирана от безпрецедентната атака на Израел срещу Иран, при която САЩ временно участваха в ударите по ирански ядрени обекти.

Златото остава важен начин за съхраняване на стойност и за много иранци, чиито доходи продължават да губят покупателна сила заради високата инфлация и дългогодишното отслабване на риала спрямо долара. На 1 декември американската валута се търгуваше за около 1,17 милиона риала на неформалния пазар, а еврото — за приблизително 1,36 милиона риала, по данни на платформите за обмен на валути Bonbast и AlanChand.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN