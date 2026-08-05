Гараж за милиони: Роналдо показа колекцията си от коли за над 25 млн. евро

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„Обичам Bugatti-тата, те са различни зверове“, сподели Роналдо
Кристиано Роналдо показа впечатляващата си колекция от суперколи на стойност около 26 млн. евро, сред които Ferrari и Bugatti. 41-годишната футболна звезда сподели в Instagram снимки от личния си гараж, на които позира сред част от луксозните автомобили, които е събирал през годините, предава The Sun.
Сред впечатляващите машини в колекцията му се виждат две червени Ferrari-та и едно Bugatti. Роналдо отдавна е известен със страстта си към автомобилите и през годините е добавил към гаража си модели на престижни марки като McLaren, Mercedes и Lamborghini.
Миналата година нападателят на „Ал-Насър“ призна, че вече е изгубил точната бройка на автомобилите, които притежава. „Честно казано, загубих бройката. Ако трябваше да се обзаложа, бих казал 40 или 41. Обичам Bugatti-тата, те са различни зверове“, сподели Роналдо.
Сред най-новите попълнения в колекцията му е Bugatti Tourbillon на стойност около 3,7 млн. евро. Футболистът притежава още Bugatti Chiron за около 2,3 млн. евро, Bugatti Veyron за приблизително 1,7 млн. евро и изключително рядкото Bugatti Centodieci, оценявано на около 8,1 млн. евро. Колекцията му Ferrari включва модели като Monza за около 1,6 млн. евро, Daytona SP3 за около 2,3 млн. евро и Purosangue.
Освен тези автомобили, Роналдо разполага и с McLaren Senna за около 870 000 евро, Lamborghini Aventador за приблизително 315 000 евро, Bentley Flying Spur за около 290 000 евро, Mercedes G-Wagon Brabus за около 700 000 евро, както и три автомобила Rolls Royce. Португалската футболна легенда получи и подарък от своя клуб „Ал-Насър“ - BMW, заедно със своите съотборници.
Роналдо показа част от впечатляващия си автопарк на феновете с публикацията, озаглавена „Моите играчки“. Последователите му останаха впечатлени, като един от тях написа „Невероятно!“, друг определи колекцията като „Колекцията на КОЗАТА“, а трети го нарече „Кралят“. Междувременно Роналдо се подготвя за сватбата си с Джорджина Родригес в Мадейра този уикенд. За церемонията е резервирана катедрала във Фуншал, а очакванията са близкият петзвезден хотел Savoy Palace да бъде домакин на приема.
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