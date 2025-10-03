Испания поставя рекорд по брой летни туристи, въпреки усилията срещу свръхтуризма

Британските, френските и германските туристи остават основни туристи

През летните месеци на 2025 г. Испания достига нов връх в туризма, като приема 22,3 милиона туристи само за юли и август. Това представлява значително увеличение спрямо същия период на 2024 г., когато страната е била посетена от 21,8 милиона души. По данни на Националния статистически институт (INE), само през август международните посетители са били 11,3 милиона – ръст от 2,9% на годишна база. Предходният месец юли също е бил рекорден, с 11 милиона чуждестранни туристи, отбелязвайки увеличение от 1,6% спрямо предходната година, предава Euronews.

Снимка: iStock

Тези числа се отчитат въпреки нова вълна от протести през лятото, предизвикани от местни жители, недоволни от натиска, който туризмът оказва върху ежедневието им. Властите също предприемат някои стъпки за ограничаване на свръхтуризма, но засега това не възпрепятства растежа. Според INE, общият брой международни посетители за първите осем месеца на 2025 г. достига 66,8 милиона, което е с 3,9% повече от същия период на предходната година.

Британските, френските и германските туристи остават основната движеща сила зад тези цифри, а все по-изразената тенденция към пътувания извън активния летен сезон подсказва, че рекордите може да продължат и през есента. Според Националната обсерватория за изходящ туризъм (ObservaTUR), все по-малко испанци избират традиционния август за почивка, като значителна част планират пътувания през септември. Международните туристи също удължават сезона, като поддържат оживени курортите и след края на лятото.

Този натиск се отразява и в цените – на Канарските острови хотелските и апартаментните наеми са поскъпнали с 5,3% между септември 2023 и 2024 г., а спрямо 2019 г. цените са се увеличили с около 25%. С оглед на това, се поставя въпросът дали предприетите мерки са достатъчно ефективни и адекватни.

Снимка: iStock

В отговор на напрежението, правителството обяви премахване на приблизително 53 000 туристически апартамента от официалния регистър, с цел те да бъдат трансформирани в жилища за постоянно ползване. Премиерът Педро Санчес подчерта, че множество нередности са установени при тези имоти, и че промяната цели да облекчи жилищния пазар за млади хора и семейства. Министерството на жилищното строителство също изиска от платформи като Airbnb и Booking.com да премахнат обявите за тези апартаменти.

Барселона планира напълно да елиминира краткосрочните туристически наеми до 2028 г., като вече предприе мерки за ограничаване на круизните пристигания. Малага стартира кампания за повишаване на туристическата култура сред посетителите, докато Балеарските острови наложиха допълнителен контрол върху алкохолните турове и партита. Въпреки това, ефектът от тези мерки е спорен, тъй като броят на посетителите продължава да расте.

На Канарските острови ситуацията е особено критична – само през март 2025 г. над 1,55 милиона чужденци са посетили архипелага. Това води до сериозен недостиг на жилища за местните, като някои жители прибягват до живот в автомобили или пещери. Протестиращите настояват за край на разрушителните строителни проекти, за мораториум върху нови туристически инициативи, както и за въвеждането на ефективен еко-данък и гаранции за достъп до здравеопазване и жилища за местното население.

