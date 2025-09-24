Над 1,5 милиона жилища могат да бъдат построени върху изоставени площи в Англия

54% от наличните изоставени индустриални зони вече имат одобрение за строеж

Почти 1,5 милиона нови жилища биха могли да бъдат изградени върху изоставени индустриални терени в Англия, като по този начин може да се избегне застрояването на зелени площи и да се постигне целта на правителството за строителство до края на текущия мандат. Въпреки това, предприемачите продължават да се насочват към зелени зони, включително към чувствителни територии като районите с изключителна природна красота, където строителната дейност нараства, предава The Guardian.

Според нови данни, 54% от наличните изоставени индустриални зони вече имат одобрение за строеж, което означава, че там може да се изградят близо 790 000 нови жилища – над половината от необходимия брой, определен от правителството. Благотворителната организация CPRE, събрала информацията от общините, настоява властите да приемат политика, поставяща като приоритет застрояването на такива терени, особено на фона на увеличаващото се застрояване на незастроени зелени територии.

Ръководителят на CPRE, Роджър Мортлок, подчертава необходимостта от реални действия, ако управляващите наистина възнамеряват да следват стратегията „първо за изоставените индустриални зони“. Той отбелязва, че големите строителни компании често избират селски райони, където изграждат еднотипни и автомобилно-зависими жилища, които не са отговор на реалните нужди на обществото. Данните от 2023–2024 г. показват ръст от 16% в броя на регистрираните обекти – общо 30 257 терена с площ от 32 884 хектара, способни да поемат до 1,49 милиона нови жилища.

Тези изоставени терени представляват постоянно обновяващ се ресурс, включващ стари търговски площи, изоставени фабрики и неизползвани сгради. Във всички региони на страната – от Югозападна Англия, през Лондон, до Мидландс и Северна Англия – има достатъчно налични площи, които могат да отговорят на жилищната цел на правителството, без да се засягат защитени зелени зони или пейзажи с висока природна стойност.

Снимка: Pexels

Това обаче противоречи на твърденията на премиера Киър Стармър, който заяви, че е невъзможно да се изгради необходимият брой жилища само върху изоставени земи. Той настоява, че ще се наложи да бъдат засегнати и части от зеления пояс. CPRE посочва, че липсата на ясно регламентирана стратегия за използване на индустриални терени води до това, че строителството продължава да се съсредоточава върху зелени площи – между 2021 и 2022 г., 46% от новите постройки са били върху такива територии, което е довело до разрушаване на екосистеми и природна среда.

В районите с най-висок натиск за ново строителство също има достатъчно изоставени терени, като например в Лондон – място за 535 000 жилища, в Югоизточна Англия – терени за 190 814 жилища и в Уест Мидландс – още 191 004. CPRE подчертава необходимостта от конкретни и изпълними цели за изграждане на достъпни и социални жилища именно върху такива терени. Междувременно, новият закон за планиране и инфраструктура, който отменя съществуващи екологични разпоредби, продължава да предизвиква критики. Федерацията на строителите на жилища пък предупреждава, че не всички индустриални земи са лесни за развитие, като много от тях изискват сериозни инвестиции и не са автоматично привлекателни за жилищно строителство.

