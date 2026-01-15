Годишната инфлация в България през декември е била 5%

Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следва постоянен темп на намаление

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през декември 2025 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,1 на сто, а годишната е 5 на сто. Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 4,6 на сто.

През декември 2025 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0,1 на сто, а годишната инфлация за декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. е 3,5 на сто. Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 3,5 на сто.

През декември 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), беше 0,4 на сто, а годишната - 2,2 на сто, средногодишната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за периода януари 2024 - декември 2024 г. спрямо периода януари 2023 - декември 2023 г. - 2,6 на сто, сочи справка в НСИ, цитирана от БТА.

Натрупаната инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.), е 12,3 на сто, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41,4 на сто.

Вече повече от две години и половина (31 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).

Средногодишните стойности

Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следваше постоянен темп на намаление. Годината започна със стойности от 7,8 на сто през януари 2024 г., а за декември 2024 г., януари 2025 г. и февруари 2025 г. тя вече беше 2,6 на сто, през март, април и май 2025 г. - 2,7 на сто, през юни 2025 г. отбеляза леко повишение до 2,8 на сто, юли 2025 г. остана също 2,8 на сто, а през август 2025 г. отново се повиши минимално до 2,9 на сто. През септември стойностите й достигнаха 3,1 на сто, през октомври - 3,3 на сто, а през ноември - 3,4 на сто, сочи справка в НСИ.

Цените на стоките и услугите

През декември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Облекло и обувки - с 2,3 на сто; Съобщения - с 0,9 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,1 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 2,2 на сто; Транспорт - с 0,8 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,4 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,3 на сто; Образование - с 0,1 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,1 на сто; Здравеопазване - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива и Хранителни продукти и безалкохолни напитки.

