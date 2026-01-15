BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1651 BGN
Петрол
63.08 $/барел
Bitcoin
$96,674.0
Последвайте ни
1 USD
1.1651 BGN
Петрол
63.08 $/барел
Bitcoin
$96,674.0
БГ Бизнес Годишната инфлация в България през декември е била 5%

Годишната инфлация в България през декември е била 5%

bTV Бизнес екип

Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следва постоянен темп на намаление

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през декември 2025 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,1 на сто, а годишната е 5 на сто. Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 4,6 на сто.

През декември 2025 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0,1 на сто, а годишната инфлация за декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. е 3,5 на сто. Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 3,5 на сто.

През декември 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), беше 0,4 на сто, а годишната - 2,2 на сто, средногодишната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за периода януари 2024 - декември 2024 г. спрямо периода януари 2023 - декември 2023 г. - 2,6 на сто, сочи справка в НСИ, цитирана от БТА.

Какви са глобите, ако карате без винетка в различните европейски държави?

Натрупаната инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.), е 12,3 на сто, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41,4 на сто.

Вече повече от две години и половина (31 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).

Средногодишните стойности

Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следваше постоянен темп на намаление. Годината започна със стойности от 7,8 на сто през януари 2024 г., а за декември 2024 г., януари 2025 г. и февруари 2025 г. тя вече беше 2,6 на сто, през март, април и май 2025 г. - 2,7 на сто, през юни 2025 г. отбеляза леко повишение до 2,8 на сто, юли 2025 г. остана също 2,8 на сто, а през август 2025 г. отново се повиши минимално до 2,9 на сто. През септември стойностите й достигнаха 3,1 на сто, през октомври - 3,3 на сто, а през ноември - 3,4 на сто, сочи справка в НСИ.

Какви са глобите, ако карате без винетка в различните европейски държави?

Цените на стоките и услугите

През декември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Облекло и обувки - с 2,3 на сто; Съобщения - с 0,9 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,1 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 2,2 на сто; Транспорт - с 0,8 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,4 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,3 на сто; Образование - с 0,1 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,1 на сто; Здравеопазване - с 0,1 на сто.  

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива и Хранителни продукти и безалкохолни напитки.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Iute Group получи одобрение от Националната банка на Украйна за създаване на дигитална банка в Украйна Съдържание от партньори

Iute Group получи одобрение от Националната банка на Украйна за създаване на дигитална банка в Украйна

Iute Group, основаната в Естония банкова група, получи одобрение от Националната банка на Украйна и подписа споразумение да работи за създаване на дигитална банка в Украйна

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата