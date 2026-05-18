Иран вече има орган за управление на Ормузкия проток

Иран създава нова структура за управление на Ормузкия проток. Това е най-ключовият морски маршрут за световната търговия с въглеводороди, който Техеран контролира от началото на войната, предаде Франс прес.

Новият орган за управление на протока в Персийския залив (PGSA) вече разполага с официален акаунт, чрез който ще публикува „актуална информация в реално време за операциите“ в района на протока. Информацията беше разпространена в социалните мрежи от Висшия съвет за национална сигурност на Иран и военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, предава БТА.

Засега точните правомощия на новата структура не са официално обявени. Според специализираното издание „Лойдс Лист“ (Lloyd’s List) органът ще има задача да одобрява транзита на кораби и да събира такси за преминаване през Ормузкия проток.

Същият източник посочва, че корабите ще трябва да предоставят подробна информация за собствеността, застраховките, екипажа и планирания маршрут на преминаване. По-рано този месец иранската държавна телевизия представи новата структура като „система за упражняване на суверенитета“ на Иран върху Ормузкия проток.

Председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи заяви вчера, че в страната вече е изграден професионален механизъм за управление на трафика в протока, който скоро ще започне да функционира. От началото на войната, започнала в края на февруари след американско-израелската офанзива, Иран нееднократно подчертава, че трафикът през Ормузкия проток „няма да се върне към предвоенното си състояние“.

Миналия месец Техеран съобщи, че вече е получил първите приходи от въведените такси за преминаване по стратегическия маршрут. Контролът на Иран върху този морски коридор, през който обичайно преминава близо една пета от световното производство на петрол, продължава да влияе върху глобалните енергийни пазари и дава на Техеран сериозен стратегически инструмент. В същото време САЩ запазват блокадата на иранските пристанища въпреки крехкото примирие, което влезе в сила на 8 април.